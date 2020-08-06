Пресс-служба Президента России Президент Владимир Путин 31 июля подписал закон об изменении процедуры кадастровой оценки

Пресс-служба Президента России

Президент Владимир Путин 31 июля подписал закон об изменении процедуры кадастровой оценки. Документ, опубликованный 6 августа, направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости.

Закон предусматривает, что расчет налогов в случае ошибок при оценке кадастровой стоимости будет осуществляться в пользу собственников, а кадастровая стоимость в случае ошибочной оценки будет снижаться с момента ее внесения в ЕГРН, что позволит пересчитать налоговый платеж. Кроме того, гражданам станет проще и удобнее оспорить кадастровую стоимость, не доходя до суда: заявления об исправлении ошибок можно будет направлять через МФЦ.

Наконец, с 2022 года будет введен единый цикл кадастровой оценки и единая дата оценки - раз в четыре года (для городов федерального значения - раз в два года, по их решению). В соответствии с этим циклом будет рассчитываться и размер налога на недвижимость, пишет "Российская газета". Если в результате исправления кадастровая стоимость уменьшится, то новая стоимость будет применяться ретроспективно взамен оспоренной. Если же стоимость увеличится, она будет учитываться со следующего года.

"Любая методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости должна трактоваться в пользу собственника. Такие ошибки, намеренные или случайные, всегда стоят денег и нервов, поэтому закон обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом, с первой даты ее внесения в ЕГРН. Это даст возможность требовать перерасчета налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи", - отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в конце июля московские власти отказались от планов провести новую кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение он объяснил тем фактом, что оценка кадастровой стоимости проводится по состоянию на 1 января, однако пандемия коронавируса, начавшаяся в России весной, сильно изменила ситуацию на рынке.

В конце июня владельцы коммерческих объектов направили главе правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой заморозить до 2024 года пересмотр кадастровой стоимости объектов. В общей сложности письмо подписали представители почти 20 компаний, а также руководители московского отделения "Деловой России" и комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере экономики недвижимости. Как сообщил тогда председатель комитета по гостиничному бизнесу московского отделения "Деловой России" Дмитрий Шлопак, аналогичное обращение было направлено и в правительство Москвы.