Правительство утвердило план повышения уровня газификации регионов

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Правительство РФ одобрило план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, который предусматривает, что к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Документ включает мероприятия по нескольким важным направлениям. В их числе - совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа", - говорится в сообщении.

В частности, к 1 июля в правительство должен быть представлен график догазификации населенных пунктов на 2021-2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений в таких населенных пунктах бесплатно для граждан.

"Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет", - заявил президент 21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию.

План также предусматривает снижение пошлины за регистрацию прав на газораспределительные сети, расширение использования интеллектуальных систем учета и упрощение отдельных регуляторных практик, связанных с размещением и обслуживанием газопроводов.

"Дорожная карта" предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий. Ее основой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. Введение института единого оператора газификации в каждом субъекте позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения", - отмечается в сообщении.

До конца второго квартала 2021 года план предписывает подготовку предложений по формированию единой программы газификации до 2030 года. Эта программа объединит существующие региональные планы, а ее реализации поможет единый оператор газификации. Также у потребителей к этому сроку появится возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом (подключение, поставка, техобслуживание) по принципу "одного окна" и через портал госуслуг. То же самое касается услуги по подключению объектов капстроительства к сетям газораспределения.