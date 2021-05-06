Речь идет об особняке площадью 3,7 тыс. квадратных метров, расположенном по адресу ул. Сретенка, 17 и внесенном в список объектов культурного наследия регионального значения

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Российский аукционный дом (РАД) не смог провести аукцион по продаже бывшего офиса Sberbank Private Banking в центре Москвы, поскольку не получил заявок на участие в торгах. Об этом сообщает РИА "Новости" .

Речь идет об особняке площадью 3,7 тыс. квадратных метров, расположенном по адресу ул. Сретенка, 17 и внесенном в список объектов культурного наследия регионального значения. Начальная стоимость особняка составляла 589,9 млн рублей.

Одновременно с передачей права собственности на объект к покупателю должно было перейти право аренды земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метров, отметили в РАД.

Напомним, в конце 2018 года "Сбербанк" официально объявил о покупке комплекса зданий в Москве, который будет превращен в новую штаб-квартиру банка. Тогда сообщалось, что банк и компания "Международный центр" подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тыс. квадратных метров, расположенного на ул. Кульнева, напротив ММДЦ "Москва-Сити".

"Выбор в пользу комплекса на ул. Кульнева объясняется удобной позицией с развитой инфраструктурой, выгодными ценовыми условиями и качественными характеристиками объекта, хорошей транспортной доступностью, а также наличием в собственности Группы "Сбербанк" современного офиса Agile Home в близлежащем здании по адресу: Кутузовский пр., д. 32", - отмечали в "Сбербанке".

Весной 2019 года был объявлен международный конкурс на архитектурную концепцию территории делового комплекса "Сбербанка" и здания общественно-культурного центра. Победителем стала японская компания Nikken Sekkei. Предложенная архитекторами концепция комплекса "Сбербанк Сити" площадью около 70 тыс. квадратных метров предусматривает создание простого объема, насыщенного общественными и рабочими пространствами с видом на деловой центр "Москва-Сити".