В первом квартале 2021 года россияне приобрели в Турции 938 объектов жилой недвижимости. Большинство таких объектов было куплено в Стамбуле, Измире, Анталье и Бодруме, а по сравнению с первым кварталом 2020 года количество сделок выросло на 10%, пишет "Коммерсант" .

По данным Института статистики Турции, активнее всего граждане РФ заключали сделки в марте - в этом месяце было куплено 419 квартир и апартаментов. Аналитики компании Turk.Estate предполагают, что такой всплеск спроса был вызван опасениями закрытия Россией границ с Турцией из-за начала третьей волны пандемии. В середине апреля, напомним, авиасообщение между Россией и Турцией было серьезно ограничено : сейчас сохраняются лишь несколько рейсов в неделю между Москвой и Стамбулом.

До середины мая в Турции действует жесткий локдаун из-за пандемии. Эти меры могут ухудшить динамику покупки жилья в Турции иностранцами, считают в Turk.Estate, но по итогам года аналитики ожидают как минимум сохранения показателей 2020 года. В прошлом году, напомним, россияне купили в Турции 3078 объектов жилья (+6% к 2019 году) и заняли третье место среди иностранных покупателей турецкой недвижимости, уступив гражданам Ирана (7,19 тыс. сделок) и Ирака (около 6,7 тыс. сделок). В топ-5 также вошли граждане Афганистана (1,93 тыс.) и Азербайджана (1,28 тыс.). В первом квартале 2021 года этот рейтинг не изменился.

Как отметил президент Стамбульской палаты риэлторов Низамеддин Аша, иностранцы, включая россиян, а также сами граждане Турции в основном покупают жилье без ипотеки, выплачивая всю стоимость. Это связано с высокими ипотечными ставками в стране (более 18% в первом квартале).

В компании Tranio считают, что турецкая недвижимость по-прежнему является ликвидным активом для россиян. Так, при средней стоимости апартаментов площадью 50-70 квадратных метров в новостройке в Аланье или трехкомнатной квартиры площадью 90 квадратных метров в районе Стамбула Эсеньюрт в 50 тыс. евро 4,5 млн рублей) доходность от сдачи квартир может превысить 6% годовых.

"Закрытие границ и ограничения на зарубежные поездки из-за пандемии только подогрели интерес россиян к покупке жилья в Турции. Тем более что в России курортная недвижимость для многих сограждан становится недоступной из-за высоких темпов роста цен", - заявила глава совета директоров компании "Бест Новострой" Ирина Доброхотова. В свою очередь гендиректор Nedvex Юлия Галимова отметила, что жилье в Сочи площадью 50-70 квадратных метров обойдется примерно в 12-17 млн рублей.