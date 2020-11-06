Во многих крупных российских городах за последние месяцы заметно сократилось предложение квартир в новостройках, которые можно купить по программе льготной ипотеки. Об этом сообщили аналитики сервиса ЦИАН.

Как пишет РБК, наибольшее падение предложения с июня по ноябрь 2020 года отмечено в Нижнем Новгороде (-14,5 п.п.), Уфе (-7,1 п.п.), Казани и Санкт-Петербурге (-6,6 п.п.), Екатеринбурге (-6,1%), Самаре (-4,3 п.п.). В Москве за этот же период доля квартир, которые можно купить по льготной ипотеке снизилась с 70% до 68%. Снижение предложения таких квартир аналитики объясняют сокращением предложения в целом, а также ростом цен на новое жилье.

В ЦИАН также отметили, что стремительный рост цен на жилье в новостройках делает ряд квартир слишком дорогими для льготной ипотеки: купить их, взяв кредит под 6,5% уже нельзя, если заемщик готов заплатить только минимально возможный первоначальный взнос. Напомним, максимальная сумма кредита по программе льготной ипотеки, которая недавно была продлена до июля 2021 года, составляет 6 млн рублей для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где лимит составляет 12 млн рублей.

По данным ЦИАН, в октябре 2020 года в старых границах Москвы бюджет 70% ипотечных сделок составил до 15 млн рублей Из них 57% были заключены в массовом сегменте, 42% - в бизнес-классе и 1% - в премиум- и элитном классах. При этом по сравнению с апрелем стоимость квадратного метра в таких квартирах выросла на 7%, а в более дорогих - на 5,5%.

"В Новой Москве доля подходящих лотов для покупки по льготной ипотеке, скорее всего, сохранится на текущем уровне, так как 15 млн рублей - существенный бюджет покупки. А вот в Старой Москве, где наблюдается сокращение объемов экспозиции, к лету доля может снизиться, в особенности если застройщики не нарастят темпы вывода на рынок новых проектов с более низкими стартовыми ценами", - считает глава совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки под 6,5%. "С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", - сказал он.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) сообщили, что повышению доступности программы льготной ипотеки 6,5% мешает рост цен на жилье в новостройках. Так, по данным госкомпании "Дом.РФ", россияне, купившие жилье по программе льготной ипотеки до конца августа, сэкономили 11,3% по сравнению с теми, кто взял займы под 8%. В ВТБ отмечали, что при ставке 6,5% заемщики также могут за пять месяцев компенсировать первоначальный взнос, который должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Однако осенью эффект экономии сошел на нет, считают в НРА. Уже к середине октября из-за высокого спроса цены в новостройках Москвы выросли на 10% по сравнению с концом апреля, в Санкт-Петербурге - на 17%, в регионах - в среднем на 7%.