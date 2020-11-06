Почти 70% россиян не готовы покупать строящееся жилье

Покупать жилье на этапе строительства не согласны 68% россиян, а 19% при покупке недвижимости готовы рассмотреть строящееся жилье, но по возможности отдали бы предпочтение готовому. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в рамках которого были опрошены 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Опрос также показал, что для тех, кто рассматривает возможность покупки строящегося жилья, важно найти надежного девелопера. Выводы о надежности застройщика россияне делают, основываясь на его репутации (62%), истории девелопера, наличии построенных и сданных объектов (49%), сроках существования компании (43%) и наличии лицензии и разрешения на строительство (41%), пишет РБК.

"Россияне наслышаны о проблеме обманутых дольщиков, поэтому 68% не рассматривают ни при каких обстоятельствах покупку жилья на этапе строительства. Несмотря на то, что приобретение жилья по-прежнему является популярным способом вложения средств, подобного рода инвестиции на этапе строительства все чаще воспринимаются как большой риск", - прокомментировала результаты исследования руководитель исследовательских проектов аналитического центра НАФИ Анастасия Гребенюк.

При этом она не исключила, что в нынешних условиях россияне будут более тщательно оценивать риски, и доверие граждан к застройщикам в ближайшее время будет снижаться.

Эксперты и участники рынка согласны с тем, что покупатели не хотят покупать строящееся жилье из-за проблемы обманутых дольщиков. "Страхи, что дома будут не достроены, существуют, поскольку покупатели прекрасно знают о проблеме обманутых дольщиков. Однако не у всех есть возможность покупать вторичное жилье, кроме того, льготная ипотека действует только в сегменте новостроек, поэтому многие решаются все же купить квартиру в новостройке", - отметила рассказала председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

Несмотря на потенциальные риски, большинство сделок с новостройками совершается на этапе активного строительства. Так, согласно данным платформы bnMAP.pro, в 2020 году в Москве на покупку жилья на этом этапе приходится около 65% сделок, а около 24% квартир продается на этапе монтажа первых этажей. Наконец, доля сделок на этапе котлована составляет 9,6%, тогда как непосредственно перед вводом жилья в эксплуатацию в новостройках Москвы покупают менее 1% квартир.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, переход отрасли долевого строительства на эскроу-счета постепенно меняет отношение потенциальных покупателей к приобретению жилья на этапе строительства. "Сейчас риски при покупке жилья на начальной стадии минимизированы, поэтому со временем многие клиенты изменят свое отношение к таким сделкам", - заявила Литинецкая.

Напомним, в рамках реформы сферы долевого строительства с 1 июля 2019 года при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия дольщик передает деньги не застройщику, а банку, и финансовая организация блокирует эти средства на эскроу-счете девелопера до окончания строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи дома, а средства на строительство жилья девелоперы должны получать в рамках проектного финансирования в виде банковских кредитов.