Правительство России планирует утвердить правовой статус апартаментов и разрешить в них регистрацию по месту жительства до конца года. Об этом говорится в плане действий по восстановлению экономики.

"Определение правового статуса апартаментов с возможностью регистрации в них по месту жительства - декабрь 2020 года", - цитирует соответствующий пункт документа ТАСС. При этом в плане уточняется, что для решения вопроса требуется принять соответствующий федеральный закон.

Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

В конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что законопроект о правовом статусе апартаментов в России планируется принять до конца текущего года. "Мы подготовили закон по определению правового статуса апартаментов. Сейчас есть много споров, эта тема больше касается Москвы и крупных городов. Что такое апартаменты, как их признавать, как считать на них социальные нормы: мы планируем до конца этого года, в осеннюю сессию, принять это решение", - заявил вице-премьер.

Еще в 2018 году в Госдуму был внесен законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений. В пояснительной записке к документу отмечалось, что строительство апартаментов получило широкое распространение в крупных городах и их неузаконенный правовой статус порождает значительное количество проблем как для граждан (невозможность регистрации по месту жительства в таких помещениях), так и для городов (необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры). Тогда законопроект раскритиковал Верховный суд, а через некоторое время был отозван из Госдумы.

В прошлом году в Минстрое разработали другой законопроект, регулирующий строительство апартаментов. В ведомстве предложили изменить Жилищный кодекс и установить порядок перевода нежилых помещений в апартаменты. В январе этого года Хуснуллин заявил, что поправки, уточняющие статус апартаментов, могут быть приняты до конца года, тогда же вице-премьер признал необходимость корректировки законодательства в этой сфере.