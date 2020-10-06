Минвостокразвития внесло в правительство Российской федерации анонсированный в июле законопроект, который позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о внесении соответствующих поправок в закон, определяющий порядок выдачи участков на Дальнем Востоке. Право на получение земельных участков в первые 6 месяцев действия закона на территории Арктики будут иметь граждане, зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Получить бесплатно можно будет участок земли площадью до 1 гектара сроком на 5 лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических, и т.д.

"В Арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, и 90% из них живут в городах, причем довольно крупных, как Мурманск, Архангельск, Норильск. Так что земля вокруг городов будет востребована для строительства дома и ведения бизнеса. Кроме того, спрос на загородную недвижимость резко вырос в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Теперь законопроект внесен на рассмотрение кабинета министров России", - прокомментировал инициативу замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Ранее сообщалось, что законопроект позволяет получить участок только на сухопутной территории Арктики. Она полностью охватывает Мурманскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также включает 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республик Коми и Карелия. Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии под действие поправок не подпадут, поскольку там земля уже выдается в рамках программы "Дальневосточный гектар". Предполагается, что власти каждого субъекта, по согласованию с общественным советом Арктической зоны, будут решать, какие территории подходят для предоставления участков.

"Опыт распространения упрощенного механизма получения земли на Дальнем Востоке показал его простоту, эффективность и востребованность. Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий - соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов", - говорил вице-премьер Юрий Трутнев, по поручению которого был разработан законопроект.