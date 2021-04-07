В Росреестре разъяснили порядок работы "гаражной амнистии"

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Подписанный на днях президентом закон о так называемой "гаражной амнистии" вступит в силу 1 сентября 2021 года. Упрощенный порядок оформления прав, который будет действовать до 2026 года, позволит владельцам гаражей зарегистрировать эти объекты. В связи с этим в Росреестре пояснили , как именно будет действовать новый закон.

Напомним, после вступления документа в силу для гаражей, возведенных до введения в действие нынешнего Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать упрощенный порядок предоставления земельных участков. Владельцы гаражей, отнесенных к объектам капитального строительства, смогут бесплатно получить в собственность участок, на котором расположен гараж, если участок для размещения гаража был предоставлен организацией или органом власти, либо если гараж и (или) земельный участок были распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Действие закона распространяется и на земельные участки под "сваренными" металлическими (некапитальными) гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу. При этом закон не затрагивает гаражи-ракушки, другие самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной, а воспользоваться "гаражной амнистией" смогут и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца.

"Росреестр окажет максимальную поддержку органам исполнительной власти регионов в целях эффективной реализации закона на местах. Мы уже начали разработку соответствующих методических рекомендаций. В субъектах совместно с региональными и муниципальными органами власти также ведется подготовительная работа, чтобы у граждан не возникало проблем при оформлении прав на гаражные объекты", - сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Чтобы воспользоваться "гаражной амнистией", гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении (а при необходимости и образовании) участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Уполномоченный орган в случае принятия положительного решения самостоятельно направляет в Росреестр необходимые документы. При этом одновременно регистрируются права гражданина как на гараж, так и на земельный участок, на котором он расположен.

Отметим, что закон также гарантирует свободный и бесплатный проезд к гаражам по участкам общего пользования. Кроме того, закон ввел в Земельный кодекс положение о том, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.

По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на государственный кадастровый учет сейчас поставлено более 5,6 млн объектов гаражного назначения. Из них права зарегистрированы только на 3,5 млн объектов. При этом количество существующих неофициально, то есть не оформленных в установленном порядке объектов гаражного назначения значительно больше.