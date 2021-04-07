Кирилл Молодцов

Министерство энергетики

Сын и дочь помощника руководителя администрации президента Кирилла Молодцова в прошлом году стали владельцами элитных квартир в жилом комплексе "Малая Ордынка 19" в Москве. Об этом пишет The Insider .

Согласно полученным журналистами выпискам из ЕГРН в 2020 году две квартиры в элитном ЖК в центре Москвы перешли в собственность Елизаветы Кирилловны и Игоря Кирилловича Молодцовых (так зовут детей Молодцова). Общая площадь двух квартир составляет 161 квадратный метр, а стоимость жилья в доме премиум-класса составляет более 1 млн рублей за квадратный метр. Таким образом, примерная стоимость квартир детей чиновника составляет более 160 млн рублей.

Друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию ЖК Малая Ордынка 19 - элитный дом, расположенный на тихой исторической улице в самом сердце столицы, вблизи лучших прогулочных зон обновленной Москвы и культурных центров города. https://t.co/i6Sm8zVrGm pic.twitter.com/GimLEh2Ov0 — Paul's Yard (@Pauls_Yard) August 29, 2019

Эта сумма несопоставима с официальными доходами молодых людей. Так, 25-летняя Елизавета Молодцова работает в фирме своей матери "Танк-Ярд". В 2019 году она заработала около 560 тыс. рублей. Что касается младшего брата Елизаветы, то Игорю Молодцову исполнилось 18 лет в мае 2020 года, а уже в июне он стал владельцем престижной квартиры. Это значит, что его отцу не требуется указывать эту недвижимость в своей декларации о доходах и имуществе - в ней требуется отражать собственность лишь несовершеннолетних детей. Собственных доходов до 18 лет Игорь Молодцов не имел.

До прихода в Администрацию президента Кирилл Молодцов в течение пяти лет занимал должность заместителя министра энергетики РФ. Последний раз он декларировал личный годовой доход в размере 12 миллионов рублей.