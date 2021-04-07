Бывший муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов, имя которого фигурирует во многих расследованиях, касающихся недвижимости и бизнеса родственников Мишустина, был одним из первых и крупнейших инвесторов башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом пишет издание The Bell .

Как сообщается в публикации, Удодов еще в 2005 году по договору инвестирования с девелопером Mirax Group стал владельцем офисов на 43 этаже будущего комплекса. Общая площадь этой недвижимости составляла 1,9 тыс. квадратных метров, а стоимость на тот момент могла составлять более 1,3 млрд рублей, но сколько именно заплатил Удодов, неизвестно. Его вложение, как и вложения других инвесторов проекта оказалось неудачным: в кризис 2008 года цены на офисы в "Москва-Сити" рухнули, а в 2009 году бизнесмен продал офисы за 120 млн рублей. Покупателями стали супруги Владимир Ем (доцент кафедры гражданского права МГУ, скончавшийся в 2018 году) и Галина Филянская, а с тех пор даже кадастровая стоимость недвижимости Удодова выросла более чем в два раза и превысила 300 млн рублей.

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Через два месяца после продажи офисов в башне "Федерация" Александр Удодов купил пять квартир в Нью-Йорке. Недвижимость в США обошлась ему в 5,1 млн долларов. Эта сумма тогда была сопоставима со стоимостью продажи офисов в Москве (около 3,85 млн долларов).

На момент покупки офисов у Mirax Group Александр Удодов, судя по его официальной биографии , был начинающим бизнесменом. Так, в 2004 году он с партнерами купил немецкую логистическую компанию VG Cargo, которая занималась обработкой грузов в аэропорту Франкфурта-на-Майне, обслуживавшего грузовые рейсы "Аэрофлота". При этом в документах торгового реестра Германии указано, что VG Cargo в нынешнем виде была зарегистрирована в 2006-2007 годах, а до этого активной деятельности не вела.

Главными соучредителями компании, вложившими в нее по 60 тыс. евро были Удодов и его партнер Владимир Качур. Последний в 2014 году стал фигурантом громкого уголовного дела о рейдерском захвате здания в центре Москвы у бизнесмена Отари Кобахидзе. Организатором хищения следствие называло экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве в 2017 году. Качур был осужден на четыре года и два месяца колонии, но после убийства Вороненкова его досрочно освободили, а дело в 2018 году было закрыто.

В 2005 году Удодов с партнерами также построил в Москвы торговый центр "Речной", что стало началом его бизнеса в сфере торговой недвижимости, который через несколько лет стал для Удодова основным. The Bell отмечает, что других крупных бизнесов на момент покупки офисов в "Москва-Сити" у Удодова не было, и происхождение средств, вложенных в проект Mirax Group, вызывает вопросы.