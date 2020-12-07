Росреестр предложил расширить так называемую "дачную амнистию", включив в нее возможность переоформить права на недвижимость с помощью документов старого образца. Также в Росреестре предложили предоставить гражданам право узаконить построенные жилые дома на участках, по которым отсутствуют правоустанавливающие документы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Предлагаемые правовые механизмы позволят решить проблему переоформления прав, подтверждающихся документами старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы", - говорится в сообщении ведомства.

В случае принятия изменений, имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, граждане смогут продавать свои земельные участки и передавать их по наследству.

"С одной стороны, причиной того, что "старые" права до сих пор не переоформлены, является сам по себе "поход" в органы регистрации прав. С другой стороны, дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 90-х годов. В связи этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона", - отметил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

Также в Росреестре прорабатывают возможность узаконить оформление построенных в советский период домов, у владельцев которых нет необходимых документов для такого оформления. Кроме того, в ведомстве предложили распространить "дачную амнистию", действующую до марта 2021 года, не только на ранее возведенные дома, но и на вновь построенные дома на участках для садоводства, ИЖС и личного подсобного хозяйства, и закрепить этот порядок на постоянной основе, передает ТАСС.

Напомним, "дачная амнистия" действует с 2006 года и уже позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права почти на 14 млн объектов недвижимости (из них около 1 млн объектов было зарегистрировано после очередного продления "дачной амнистии" на два года в 2019 году). В скором времени "дачную амнистию" продлят еще на пять лет - соответствующий законопроект одобрили Госдума и Совет Федерации.