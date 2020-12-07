Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов готов выступить с инициативой по смягчению критериев кредитоспособности застройщиков при получении проектного финансирования через снижение требований по рентабельности проекта и минимальной доле застройщика в инвестициях с собственным капиталом. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщение из аппарата бизнес-омбудсмена.

Помимо этого, Титов намерен предложить ЦБ ограничить комиссии банков для застройщиков и обязать финансовые учреждения рассчитывать ставки по кредитам с учетом комиссий, а также запретить банкам обязывать застройщиков обеспечивать открытие в одном финансовом учреждении счетов всех подрядчиков девелоперов. В кабмин Титов направит предложение о докапитализации банка "Дом.РФ", что позволит расширить объем гарантий и одновременно смягчиться нормативы обязательного резервирования. В результате средневзвешенная ставки по выданным в рамках проектного финансирования кредитам должна снизиться с 8-10% до 4-5%.

Все предлагаемые Титовым меры призваны решить проблемы, возникшие у застройщиков после реформы отрасли долевого строительства: издержки девелоперов выросли, а многие небольшие компании вынуждены были уйти с рынка. При этом во многих городах новое жилье сейчас на строится вовсе, отметил Титов, сославшись на недавнее исследование Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). В нем говорилось, что строительство жилья ведется лишь примерно в 27,5% российских городов (308 из 1117). При этом, по данным ЦБ 45% кредитов застройщикам в минувшем году было выдано в Москве, 10% - в Московской области и 7,5% - в Санкт-Петербурге. Оставшиеся 37,5% кредитов распределены между 69 регионами, а в 13 субъектах девелоперы не получали кредитов в рамках проектного финансирования.

Также Титов отметил, что кредиты застройщикам выдают только 23 банка, хотя соответствующую аккредитацию получили 99 банков. В регионах девелоперы могут рассчитывать на получение кредитов только в пяти крупнейших банках - проблема связана с низкой маржинальностью проектов в малых и средних городах.

По мнению гендиректора РАСК Николая Алексеенко, улучшить ситуацию в регионах может привлечение бюджетных средств и усиление роли государства на региональных рынках. "Местные застройщики могут взять на себя роль генподрядчиков при адресном государственном заказе", - пояснил Алексеенко.

Напомним, в рамках реформы сферы долевого строительства с 1 июля 2019 года при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия дольщик передает деньги не застройщику, а банку, и финансовая организация блокирует эти средства на эскроу-счете девелопера до окончания строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи дома, а средства на строительство жилья девелоперы должны получать в рамках проектного финансирования в виде банковских кредитов.

В июле этого года сообщалось, что переход отрасли долевого строительства на эскроу-счета и проектное финансирование, привел к уходу со столичного рынка почти 70% мелких и средних застройщиков, а на днях стало известно, что площадь жилья, которое возводится в России с привлечением денег дольщиков через эскроу-счета, впервые превысила площадь жилья, возводимого по старой схеме долевого строительства. "Из 99,7 млн кв. м 45,9 млн "квадратов" возводится по новой схеме", - сообщил гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.