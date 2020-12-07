Moscow-Live / Тихонов Михаил Количество сдаваемых в аренду квартир в Москве за год выросло на 17%

Moscow-Live / Тихонов Михаил

За последний год количество сдаваемых в аренду в Москве квартир выросло сразу на 17%, тогда как средняя стоимость аренды жилья заметно сократилась. Об это говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость", о котором сообщает "Интерфакс".

"В департаменте аренды квартир "Инком-Недвижимость" подсчитали: за год (по состоянию на ноябрь) прирост экспозиции найма в столице составил 17%. Средняя стоимость аренды старомосковских квартир в нынешнем ноябре по отношению к прошлому снизилась на 10%", - говорится в сообщении компании.

По мнению замдиректора департамента Оксаны Поляковой такие изменения на рынке связаны с оттоком арендаторов на фоне пандемии и карантинных мер, а также с тем фактом, что владельцы квартир, которые раньше не сдавали их в аренду, вышли на рынок в поисках дополнительного дохода. Кроме того, на рынке долгосрочной аренды появились квартиры, которые ранее сдавали посуточно.

Больше всего свободного жилья в Москве сейчас сдается в ЦАО: на этот округ приходится четверть всех доступных вариантов. Далее идут ЮАО (13%) и ЮЗАО (12%). Аналитики полагают, что в обозримом будущем предложение на рынке вырастет еще на 20%, в том числе за счет квартир, купленных в последнее время по программе льготной ипотеки. При этом стоимость аренды может вырасти на 8-10%, если власти не введут новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, в октябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости создания в столице большого фонда арендного жилья.

"Человек, у которого нет своей недвижимости, квартиры или дома, он, мне кажется, очень неуютно себя чувствует. Если работаешь, есть возможность у тебя арендовать жилье, завтра ты потерял работу и потерял жилье. Катастрофа. Поэтому люди стремятся, конечно, иметь собственное жилье. Но, с другой стороны, должен быть огромный, большой, сопоставимый фонд арендного жилья, чтобы люди очень мобильно передвигались по городу, чтобы из одного конца в другой на работу не ездили, а быстро могли поменять аренду жилья, переехать близко к работе", - сказал Собянин, отметив, что появление такого фонда арендного жилья сделает город чище, комфортнее, экологичнее, а также сократит время поездок горожан.