Общая сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги, находящихся на взыскании у судебных приставов, превышает 76 млрд рублей

Moscow-Live / Николай Будишевский

Общая сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги, находящихся на взыскании у судебных приставов, превышает 76 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"На 1 декабря 2020 года остаток исполнительных производств о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги составлял 2,9 млн. Сумма - свыше 76,1 млрд рублей", - отмечается в документах.

С учетом исполнительных производств за прошлые годы в январе-ноябре 2020 года у приставов находилось свыше 6,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности по ЖКХ на 144 млрд рублей. 3,8 млн из них на сумму свыше 77,2 млрд рублей возбудили в 2020 году. Средняя сумма задолженности за услуги ЖКХ в 2020 году составляла около 24 тыс. рублей, тогда как в 2019 году с должников в среднем взыскивали 21,7 тыс. рублей, а в 2018 году - 23,5 тыс. рублей.

Полным взысканием задолженности за 11 месяцев 2020 года были завершены более 1,5 млн исполнительных производств на сумму свыше 18,2 млрд рублей. При этом за весь 2019 год приставы взыскали 30,9 млрд рублей по 1,7 млн производств. В общей сложности в январе-ноябре 2020 года было прекращено свыше 3,2 млн исполнительных производств на сумму свыше 60 млрд рублей. Часть из них была возвращена по решению судов. Кроме того, исполнительные документы также направлялись в организации для удержания периодических платежей, а часть исполнительных производств была прекращена в связи с частичной оплатой задолженности.

Напомним, на днях глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 апреля 2021 года временного порядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ, которые был введен из-за пандемии коронавируса. В рамках этого порядка гражданам по-прежнему не придется подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии.

Изначально временный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ действовал до октября 2020 года, но затем его продлили до 31 декабря 2020 года, а теперь он будет действовать еще по меньшей мере три месяца.

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге - 14%.