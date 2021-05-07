Бесплатное доведение газа до участков граждан будет возможно для домов малой и средней площади. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-1" генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения", - сказал Густов, уточнив, что региональный оператор будет строить газопроводы до границ земельных участков. "То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство", - приводит слова Густова ТАСС.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений в таких населенных пунктах бесплатно для граждан. "Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет", - заявил президент 21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию.

6 мая стало известно, что правительство РФ одобрило план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, который предусматривает, что к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.

"Документ включает мероприятия по нескольким важным направлениям. В их числе - совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем учета поставляемого газа", - говорилось в сообщении кабмина.

В частности, к 1 июля в правительство должен быть представлен график догазификации населенных пунктов на 2021-2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.