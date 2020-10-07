Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась с открытым письмом ко всем арендодателям с предложением начать переговоры по снижению арендной платы для их объектов на 50% до конца 2020 года. Подробности об этом обращении приводит РБК.

Авторы обращения, подписанного представителями 13 крупнейших игроков фитнес-отрасли, указывают, что пандемия коронавируса привела к росту расходов фитнес-клубов, а их посещаемость упала. По итогам третьего кварта 2020 года выручка клубов сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Все это ведет к банкротствам фитнес-клубов и потере сотрудников - уже сейчас около 20% предпринимателей отрасли разорены. Основная причина закрытия клубов - высокая аренда или недостижение договоренностей с арендодателями", - говорится в письме. Его авторы отмечают, что фитнес-клубы до пандемии были хорошими арендаторами, поскольку арендовали большие площади и обеспечивали поток клиентов, помогая арендаторам соседних помещений.

В ответ на снижение арендных ставок в АОФИ пообещали обратиться ко всем главам регионов, а также в правительство с просьбой освободить от налога на имущество и земельного налога пошедших навстречу фитнес-клубам арендодателей.

Как сообщила президент АОФИ Ольга Киселева после отмены карантина посещаемость клубов не восстановилась - сейчас она составляет 60-80% и постепенно падает из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. "Мы не ожидаем восстановления выручки в четвертом квартале", - подчеркнула Киселева.

По ее словам, принятый в июне этого года закон об упрощенном расторжении договоров аренды мало помог отрасли. "Мы, конечно, можем выходить из договоров аренды, но эта мера нас не защищает полноценно, потому что объемы потерь при выходе огромны. Если клуб не смог договориться, то он вынужден платить и обеспечительный платеж, и аренду за время простоя - эти суммы колоссальны, они накапливаются и перераспределяются на будущие периоды начиная с октября, и экономика клубов точно уходит в минус", - заявила Киселева.

Упомянутый закон дает право пострадавшим в условиях эпидемии коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.

"В случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения арендатора к арендодателю... арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды", - гласит документ, который вступает в силу со дня опубликования. Право досрочного расторжения договора аренды без штрафных санкций распространяется только на малый и средний бизнес из отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.

Убытки в виде упущенной выгоды при прекращении договора с арендатора не взимаются. Однако обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит. При этом договоренности о снижении размера арендной платы ограничиваются сроком в один год.