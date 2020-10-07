Арбитражный суд Москвы 7 октября прекратил производство по заявлению структуры автопроизводителя "Автотор", требовавшей признать незаконными торги, на которых было продано здание Минэкономразвития РФ на Овчинниковской набережной в столице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы из картотеки арбитражных дел.

Напомним, речь идет о комплексе, который был построен в 50-е годы прошлого века для Министерства угольной промышленности СССР. Последующие очереди объекта достраивались вплоть до конца 80-х. Тогда это здание занимало Министерство внешней торговли СССР, а до переезда в деловой центр "Москва-Сити" в нем находилось Минэкономразвития. В середине августа лот на торгах, организованных госкомпанией "Дом.РФ" за 2,7 млрд рублей приобрела компания "ЭнкаМос Риджон Б.В.". На актив также претендовали ООО "А-Инвестмент Групп" и ООО "Автотор Холдинг". Через неделю после торгов компания "Автотор холдинг" подала в Московский арбитражный суд иск с требованием отменить результаты торгов к площадке "Сбербанк АСТ", указав третьим лицом госкомпанию "Дом.РФ".

В "Автоторе" объяснили подачу иска тем, что компании не удалось сделать ценовое предложение по техническим причинам. В связи с этим истец требует признать торги несостоявшимися. Представитель "Сбербанк АСТ" заявил, что в ходе торгов площадка работала корректно.

В середине сентября Арбитражный суд Москвы отменил запрет Росреестру совершать регистрационные действия в отношении здания Минэкономразвития. Обеспечительные меры были приняты в августе по иску структуры "Автотора", однако 4 сентября от истца поступили ходатайства с отказом от иска и об отмене обеспечительных мер.

Отметим, что компания Enka владеет в России офисными и торговыми центрами общей площадью более 1 млн квадратных метров.

Госкомпания "Дом.РФ" уже несколько лет реализует проект по переводу федеральных структур из различных зданий в центре столицы в "Москва-Сити". Также компания занимается реализацией освободившихся после переезда ведомств объектов. Так, в прошлом году в "Москва-сити" переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм. Ведомства заняли выкупленные у "Галс-девелопмент "еще в 2017 году 75 тыс. квадратных метров в "IQ квартале".

В октябре прошлого года "Дом.РФ" выставила на продажу пять зданий Минэкономразвития общей площадью 29,4 тыс. квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах. Эти объекты в ноябре купило ООО "Межрегионразвитие", принадлежащее департаменту имущества Москвы. Тогда сообщалось, что департамент намерен разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и других важных для города объектов.