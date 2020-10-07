В Москве под застройку могут продать территорию Микояновского мясокомбината

Участок площадью 11,5 гектара на улице Талалихина в Нижегородском районе Москвы, принадлежащий Микояновскому мясокомбинату, может быть продан девелоперам под застройку жильем. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника на рынке недвижимости.

По словам одного из собеседников издания, переговоры с мясокомбинатом ведет девелопер Денис Бородако, который, по словам второго источника, может действовать в интересах группы ПИК. Сам Бородако назвал информацию о своем участии в переговорах слухами, а на Микояновском мясокомбинате на запрос журналистов не ответили. Ранее Бородако сотрудничал с девелоперской компанией MR Group, но ее представители сообщили, что MR Group не рассматривает участок мясокомбината как площадку для застройки.

Комплекс цехов мясокомбината на улице Талалихина был построены в 1930-х годах. В 1990-е годы предприятие было приватизировано гендиректором Николаем Деминым и вошло в производственную группу "Эксима", которой сейчас принадлежит 87,5% Микояновского мясокомбината. Источник "Коммерсанта" в крупном производителе мясных изделий подтвердил, что владельцы Микояновского мясокомбината ищут покупателей для продажи площадки в Нижегородском районе. По его словам, небольшие цеха Микояновского мясокомбината находятся в другой части Москвы, а застройка площадки на улице Талалихина не приведет к снижению объемов производства компании.

"Бренд "Микоян" сегодня мало кому интересен, он растерял свою былую популярность, продукция под этой маркой сейчас практически отсутствует в федеральных розничных сетях", - отметил собеседник издания, добавив, что у компании нет причин переносить производство колбас ради его сохранения в текущем виде.

По словам экспертов по недвижимости, будущему покупателю участка мясокомбината достанется перспективная территория - московские промзоны сейчас активно застраиваются жильем. По оценке партнера Colliers International Владимира Сергунина, стоимость участка мясокомбината без разрешения на застройку составляет 3-4 млрд рублей, а со всей необходимой документацией он обойдется в 6-7 млрд рублей. На этой территории можно построить примерно 300 тыс. квадратных метров жилья. Инвестиции в проект Сергунин оценил в 15-20 млрд рублей, а выручу от продажи будущего жилья - в 40-45 млрд рублей.

Напомним, в марте входящий в группу ВТБ "БМ-банк" (бывший "Банк Москвы") продал акции Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) и завода игристых вин "Корнет". По 100% акций заводов купила компания "МС Девелопмент", предложившая за каждый пакет по 1,57 млрд рублей.

"БМ-банк" с 2014 года не раз пытался продать акции ММВЗ и "Корнета", но все прежние попытки не увенчались успехом. В 2015 году на предприятиях, которые владеют участками площадью более 10 гектаров на Рябиновой улице на западе Москвы, началась процедура банкротства. Теперь же территории заводов могут быть застроены.