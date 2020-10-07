Собственники загородной недвижимости в Подмосковье в ожидании второй волны Covid-19 снимают свои объекты с продажи, что уже привело к сокращению предложения на 15% по сравнению со средними значениями прошлых лет. Об этом говорится в исследовании компании "Миэль", обзор которого публикует РБК.

Аналитики отмечают, что ситуация на подмосковном рынке загородной недвижимости в 2020 году сильно отличается от прежних лет. Так, в марте предложение домов начало расти, но в апреле сократилось из-за пандемии: собственники решили сдавать объекты, а не продавать в них, сами жили в них во время карантина или откладывали продажу из-за веденных во время весенней волны пандемии ограничений. К лету ситуация на рынке стабилизировалось, но количество обращений собственников о продаже загородных домов в августе оказалось на 40% ниже, чем в августе прошлого года.

"Сегодня мы наблюдаем интересную тенденцию на загородном рынке: владельцы качественных и ликвидных объектов решили придержать свои дома, чтобы им самим было где переждать вторую волну пандемии. Воспоминания о карантинных мерах и весеннем ажиотаже, когда спрос на покупку загородной недвижимости возрос на 25% за считаные дни, все еще свежи", - отметила глава отдела загородной недвижимости "Миэль "Сущевский" Татьяна Ананьева.

В компании уточнили, что речь идет о домах со всеми коммуникациями площадью 150-200 квадратных метров с участками в 10-12 соток, которые пользуются наибольшим спросом.

Напомним, ранее сообщалось, что спрос на покупку загородной недвижимости в Московской области в марте 2020 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, по данным сервиса "Авито Недвижимость", в марте спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье увеличился в 2,3 раза по сравнению с мартом 2019 года. В Ленинградской области спрос вырос в 2,7 раза. В то же время предложение на рынке этих регионов увеличилось на 34% и 17% соответственно.