Иностранным гражданам разрешили регистрировать в своих квартирах других иностранцев

Иностранцам - собственникам жилья в России с 7 сентября разрешено выступать принимающей стороной для других иностранных граждан. Соответствующий законопроект опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

С этого дня в качестве принимающей стороны может выступать иностранец или человек без гражданства, имеющий в собственности жилое помещение в России и предоставивший в соответствии с российским законодательством это жилье для фактического проживания иностранцу или лицу без гражданства. Также закон освобождает от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия, иностранцев-участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, передает РИА "Новости".

О том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в России", позволяющие иностранным гражданам, купившим в России квартиры, регистрировать в них других иностранцев, например, родственников, стало известно осенью прошлого года.

"Собственники могут прописать только себя. Исключения предусмотрены для высококвалифицированных специалистов из других государств: они могут прописать также своих родных", - отмечал тогда председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его мнению, такая норма ограничивала право собственников распоряжаться своим имуществом.

После этого поправки одобрили в Госдуме и Совете Федерации, а в июне соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин.