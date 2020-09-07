Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках на начало сентября составила 79,7 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись за последний месяц на 1,5%. Такие данные привели аналитики сервиса ЦИАН, уточнив, что рост цен на этом рынке в первый раз в этом году был зафиксирован во всех крупнейших городах страны.

Как пишет "Коммерсант", заметнее всего цены на вторичное жилье в августе выросли в Омске (+3%, 51,9 тыс. рублей), Перми (2,8%, 63,6 тыс. рублей) и Москве (2,7%, 220,6 тыс. рублей). В нижней части этого рейтинга оказались Волгоград (0%, 50,9 тыс. рублей), Самара (0,2%, 61,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (0,3%, 128,2 тыс. рублей).

По данным компании "Миэль", вторичное жилье в городах растет в цене в большинстве административных округов Москвы. Самый выраженный рост цен наблюдается в ЗАО, где за месяц квартиры подорожали в среднем на 5% (до 198 тыс. руб. за квадратный метр). При этом главный аналитик компании Екатерина Бережнова отметила, что на столичный рынок пока вернулись не все продавцы. По ее словам, многие собственники, снимавшие объекты с экспозиции во время карантина, "все еще придерживают их", и по этой причине на рынке начинает формироваться дефицит ликвидного предложения.

В свою очередь директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов сообщил, что пока рост стоимости вторичного жилья нивелируют скидки, которые собственники делают при продаже, но продавцы все менее охотно идут навстречу покупателям. "Предложение новостроек снижается, и спрос на готовое жилье естественным образом растет", - пояснил Хусаинов.

Наконец, глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что на фоне падения рубля, на рынок жилья выходят покупатели, которые решили потратить сбережения в рублях на покупку недвижимости. "Часть этих "инвесторов" более консервативна и не готова покупать новостройки, где все же есть риск срыва сроков получения ключей", - рассказал Попов, отметив, что разницы в цене между готовым и строящимся жильем во многих локациях нет, поскольку новостройки в последние годы дорожали быстрее, чем вторична недвижимость.

Напомним, в конце августа сообщалось, что на вторичном рынке жилья в России заметно выросли цены на студии и "однушки" площадью до 32 квадратных метров: с начала года такие квартиры подорожали в среднем на 13%.