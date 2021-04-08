За три месяца в России выдали почти 420 тыс. ипотечных кредитов на 1,2 трлн рублей

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В первом квартале 2021 года российские банки выдали заемщикам 418 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 1,2 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных ипотечных кредитов в денежном выражении вырос почти в 1,5 раза. Об этом сообщил 7 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Можно говорить о том, что спрос на ипотеку среди россиян не снижается и даже растет. По оценке Дом.РФ и аналитического агентства Frank RG, в январе-марте 2021 года было выдано 418 тыс. ипотечных кредитов на 1,17 трлн рублей. Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном", - приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер добавил, что более 20% выданных ипотечных кредитов приходится на программу льготной ипотеки под 6,5%. "За первый квартал банки выдали 89,3 тыс. кредитов под 6,5%, это 21% от всех ипотечных кредитов за этот период", - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно , что средний размер ипотечного кредита в России в феврале 2021 года впервые превысил 3,1 млн рублей, обновив установленный в январе рекорд в 3 млн рублей. За год этот показатель вырос на 12%, сообщили в бюро кредитных историй "Эквифакс". "Уровень риска ипотечного портфеля сохраняется на стабильно низком уровне: уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по ипотечным кредитам на конец февраля составляет 1,43%", - добавили в кредитном бюро.

Ранее в аналитическом центре госкомпании "Дом.РФ" сообщили , что средний срок выплаты ипотечных кредитов в России увеличился до 18 лет. "Из-за беспрецедентного для нашего рынка снижения ставок по ипотеке последние годы произошло существенное удлинение срока кредитов. В условиях низких ставок значимо снижается переплата по ипотечному кредиту, и если раньше срок кредитования составлял в среднем до 15 лет, то в 2020 году этот показатель в плотную приблизился к 18-19 годам", - сказал глава аналитического центра Михаил Гольдберг.

По итогам 2020 года в России было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю ипотечного рынка России.