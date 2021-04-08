Владимир Путин

Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин 8 апреля на совещании с членами правительства поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки.

"В среднем по России цена выросла на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии - на 30%, в Орловской области - на 19,7%, в Адыгее - на 19,3%, в Амурской области - 18,6%, в Рязанской области - на 17,6%, еще Дальний Восток подскочил. Конечно, необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС", - сказал Путин (цитата по "Интерфаксу" ). "Это не просто рост цены, это существенный рост", - добавил он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что росту цен поспособствовали запуск программы льготной ипотеки, приостановка строек в ряде регионов из-за пандемии, а также срывы поставок стройматериалов и их подорожание. Хуснуллин отмечал, что правительство подготовило меры по недопущению дальнейшего роста цен на жилье.

К росту цен нового жилья привело и подорожание металлопроката, отразившееся на стоимости других стройматериалов. Так, по данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), в связи с ростом цен на металл себестоимость строительства квадратного метра многоквартирных домов выросла на 3-7%.

Напомним, в конце марта в сервисе "Мир квартир" сообщили, что средняя стоимость квадратного метра жилья в российских новостройках с начала 2021 года выросла примерно на 4,7% и достигла 74 тыс. рублей.

Аналитики также пришли к выводу, что сильнее всего новые квартиры подорожали в Ленинградской области (+9,5%), Брянске (+9,2%), Симферополе (+8,8%), Владимире (+8,6%) и Волгограде (+8,6%). В Москве цена квадратного метра в новостройках достигла отметки 271,9 тыс. рублей за квадратный метр (+4,4%), в Московской области - 118,2 тыс. рублей за квадратный метр (+6,1%), а в Санкт-Петербурге - 160 тыс. рублей за квадратный метр (+6,4%).

Гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко отмечал, что рост цен на жилье в некоторых регионах может остановиться в связи с ограничением или прекращением действия программы льготной ипотеки под 6,5%, которая пока что действует по всей стране до 1 июля 2021 года. Сейчас предполагается, что действие программы продлят в отдельных регионах.