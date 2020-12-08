В Лондоне заключили самую дорогую сделку на рынке элитных квартир за прошедшее десятилетие. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные компании Savills.

"Новый собственник приобрел пентхаус и три квартиры в историческом здании на Гросвенор-сквер в Мейфэр общей площадью 1560 квадратных метров. Сумма сделки составила 138 млн фунтов стерлингов, что на момент продажи ориентировочно соответствует 14 млрд рублей (9 млн рублей за квадратный)", - говорится в сообщении компании.

Имя нового владельца недвижимости ожидаемо не разглашается, но в Savills отметили, что она была куплена для личного проживания. До этого момента самой крупной сделкой на рынке элитных квартир Лондона считалась продажа пентхауса в доме One Hyde Park в 2008 году за 137 млн фунтов.

"При росте продаж на премиальном загородном рынке Лондона, престижные районы города остаются местом притяжения обеспеченных покупателей. Такая ситуация в том числе обусловлена удержанием стоимости элитного жилья в центре Лондона на уровне примерно на 21% ниже пикового значения", - отметил управляющий партнер Savills в России Александр Шаталов.

Ранее стало известно, что по итогам трех кварталов этого года объем сделок на рынке элитной недвижимости Лондона в сегменте свыше 5 млн фунтов стерлингов составил 2,56 млрд фунтов, увеличившись на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, в мае этого года сообщалось, что неизвестный предприниматель российского происхождения купил дом в центре Лондона стоимостью 15,5 млн фунтов стерлингов.

Речь идет о доме, расположенном по адресу 26 Old Queen Street. Окна этого таунхауса площадью 610 квадратных метров выходят на парк Сент-Джеймс, граничащий с Букингемским и Сент-Джеймсским дворцами, а также Министерством иностранных дел, Минфином и резиденцией премьер-министра Великобритании.

В доме имеется пять спален, три гостиные, рабочий кабинет, библиотека, комната для игр и общения, а также хранилище для вина и шампанского. На крыше расположена терраса, а на заднем дворе разбит небольшой сад. Интерьерами особняка занималась дизайнер Никола Фонтанелла, которая работала над проектами для Мадонны, Гая Ричи и Наоми Кэмпбелл.