Moscow-Live / Михаил Незговоров За 8 лет площадь новых квартир в Москве уменьшилась почти на 30%

Moscow-Live / Михаил Незговоров

Средняя площадь новой квартиры, купленной в Москве в 2020 году, составляет 57,8 квадратного метра. Этот показатель сократился на 29% по сравнению с 2012 годом (81,8 квадратного метра). К такому выводу пришли аналитики из компании "Метриум".

В исследовании, обзор которого приводит РБК, говорится, что покупатели стали приобретать квартиры меньшей площади в жилых комплексах всех классов, кроме элитного. Так, площадь приобретаемые квартир в новостройках эконом-класса сократилась на 30%, комфорт-класса - на 21%, бизнес-класса - на 39%, а премиум-класса - на 21%. Что же касается элитного жилья, то средняя площадь приобретаемого жилья в домах этого класса выросла сразу на 75%.

"Средняя площадь квартир сокращалась последние восемь лет, потому что застройщики шли навстречу возможностям покупателей. Уменьшать площадь дальше некуда, но, с другой стороны, реальные доходы населения продолжают падать, а площадь квартир будет уменьшаться, чтобы покупатели могли себе их позволить", - считает директор по развитию компании "Метриум" Наталья Сазонова.

Аналитики также обратили внимание на рост популярности студий, которые отвоевали долю рынка у однокомнатных квартир за последние годы. По данным исследования, с 2015 года доля студий в новостройках выросла до 8%, а однокомнатных квартир - сократилась до 27%. При этом средняя площадь студий за то же время сократилась на 15% и составляет сейчас2 26,8 квадратного метра, а однокомнатных квартир - на 7% (до 43 квадратных метров).

Напомним, осенью прошлого года в столичных новостройках появились в продаже квартиры площадью чуть больше 11 квадратных метров, ставшие самыми малогабаритными в истории столичных новостроек.

В середине января стало известно, что средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в России с 2010 по 2019 годы, составила 58,9 квадратного метра, сократившись на 22% по сравнению с показателем предыдущего десятилетия (75,2 квадратного метра). Аналитики назвали постепенное сокращение площади вводимого жилья одним из ключевых трендов минувшего десятилетия: с 60-х годов, когда в стране начали массово строить хрущевки, средний размер вводимых квартир неуклонно рос вплоть до 2009 года. При этом средняя площадь квартир, введенных в последние 10 лет, уступила даже показателю 90-х годов (62,3 квадратного метра).