stroi.mos.ru Столичные власти отчитались о возведении 1 млн квадратных метров жилья по программе реновации

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В Москве возвели 1 млн квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С момента запуска программы в столице построено 80 жилых домов общей площадью порядка 1 млн квадратных метров. Из них 62 новостройки переданы под заселение", - приводит слова Бочкарева портал Стройкомплекса Москвы.

Чиновник добавил, что сейчас в городе строят еще 173 реновационных дома общей площадью 2,6 млн квадратных метров, а еще 100 домов площадью 1,8 млн "квадратов" находятся на стадии проектирования.

По словам Бочкарева, в ближайшие три года в Москве планируется запроектировать и построить порядка 4,3 млн квадратных метров жилья за счет Адресной инвестиционной программы (АИП). "Из них 3,8 млн квадратных метров жилья придется на программу реновации, которая остается одним из приоритетов на ближайшее время", - добавил вице-мэр.

Напомним, программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. Эта программа рассчитана на 15 лет: к 2032 году в Москве по ней предполагается расселить 5 174 дома, где проживают около 1 млн человек. Городские власти обещали жителям вошедших в программу домов комфортное, равнозначное жилье с хорошим ремонтом или денежную компенсацию, если новая квартира их не устроит. Однако некоторых жителей сносимых пятиэтажек теперь выселяют насильно в дома сомнительного качества, которые были построены не по программе реновации, а лишь адаптированы к ее требованиям.

Кроме того, московские чиновники не раз заявляли, что дома выше 14 этажей в рамках реновации строить не будут, но в ноябре прошлого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов признал, что программа реновации допускает строительство высотных домов, а в вынесенных на публичные слушания проектах планировки попавших под реновацию кварталов встречались дома выше 14 этажей (в ряде случаев высотность домов была увеличена после рассмотрения проектов на публичных слушаниях). В октябре 2019 года Марат Хуснуллин, занимавший тогда пост заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, заявил, что строительство небоскребов по программе реновации в отдельных районах Москвы связано с необходимостью быстрее переселить жителей сносимых домов.

В августе 2020 года мэрия Москвы с опозданием обнародовала график переселения горожан и сноса старых домов в рамках программы реновации. Из него следует, что на первом этапе (до 2024 года) новые квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап - с 2025 по 2028 год - планируется начать переселение более 1 630 домов, в которых проживает 330 тыс. человек. Еще около 380 тыс. человек из более чем 1800 домов переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года.

Сроки переселения будут актуализироваться и могут быть скорректированы зависимости от хода строительства, подбора площадок и реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях. Также в опубликованном мэрией документе есть дома, для которых сроки переселения еще не определены - это 688 домов.