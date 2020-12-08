Moscow-Live Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2026 года

Moscow-Live

Президент России Владимир Путин подписал одобренный Госдумой и Советом Федерации закон о продлении так называемой дачной амнистии на пять лет. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Закон предусматривает продление до 1 марта 2026 года действия упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

В законе также указано, что строить на таких участках можно лишь дома, соответствующие требованиям к объектам ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Напомним, "дачная амнистия" действует с 2006 года и уже позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права почти на 14 млн объектов недвижимости (из них около 1 млн объектов было зарегистрировано после очередного продления "дачной амнистии" на два года в 2019 году). При этом после 1 марта 2021 года правообладатели участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу в августе 2018 года. До этой даты еще действует переходный период: граждане, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка, не получив разрешение на строительство, могут направить уведомление о строительстве в уполномоченный орган без необходимости получать разрешение на строительство и ввод дома в эксплуатацию. Если же граждане этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

"После 1 марта 2021 действие указанных положений "дачной амнистии" прекратится и в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость", - отмечал ранее один из соавторов закона депутат Госдумы Павел Крашенинников. В связи с этим новый закон продлевает до 2026 года действие норм, позволяющих оформить дома, строительство которых было начато до августа 2018 года.

Накануне в Росреестре предложили расширить "дачную амнистию", включив в нее возможность переоформить права на недвижимость с помощью документов старого образца. Также в Росреестре предложили предоставить гражданам право узаконить построенные жилые дома на участках, по которым отсутствуют правоустанавливающие документы.

"Предлагаемые правовые механизмы позволят решить проблему переоформления прав, подтверждающихся документами старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы", - отметили в ведомстве.

В случае принятия изменений, имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, граждане смогут продавать свои земельные участки и передавать их по наследству.

"С одной стороны, причиной того, что "старые" права до сих пор не переоформлены, является сам по себе "поход" в органы регистрации прав. С другой стороны, дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 90-х годов. В связи этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона", - отметил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

Также в Росреестре прорабатывают возможность узаконить оформление построенных в советский период домов, у владельцев которых нет необходимых документов для такого оформления. Кроме того, в ведомстве предложили распространить "дачную амнистию" не только на ранее возведенные дома, но и на вновь построенные дома на участках для садоводства, ИЖС и личного подсобного хозяйства, и закрепить этот порядок на постоянной основе.