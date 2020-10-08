Центробанк пока не опасается возникновения "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса на рынке могут возникнуть риски перегрева. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"Пока волноваться не стоит. В рамках программы [льготной ипотеки] по состоянию на начало сентября было выдано около 400 млрд рублей при общем лимите 900 млрд рублей. Это не так уж много с учетом того, что весь ипотечный кредитный портфель банков - около 8,5 триллиона рублей", - сказал Данилов.

По его словам, если будет принято решение о продлении программы и увеличении лимита, то потенциальные риски будут связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может привести к росту цен на жилье, создав угрозу перегрева.

"После окончания программы спрос может упасть, а за ним и цены. Если в этот момент произойдет очередной кризис, когда у людей упадут доходы, то кредитные риски для банков могут существенно вырасти", - пояснил Данилов.

Отметим, принятая весной программа льготной ипотеки действует до 1 ноября 2020 года. Пока что власти склоняются в пользу ее продления, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Напомним, ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования.

"В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев в конце июля.

В середине сентября замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке нет "пузыря" и оснований для его появления на фоне субсидирования государством ставок в рамках программ льготной ипотеки.

"Никакого "пузыря" сегодня нет. Теоретически, пузырь формируется, если первоначальный взнос заемщика стремится к нулю, это значит, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку. Сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15% - при цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это порядка 330-350 тыс. рублей - это достаточно большое накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - рассказывал Стасишин.

Через несколько дней вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что введение механизма льготной ипотеки под 6,5% не перегрело первичный рынок недвижимости, а создало условия для дальнейшего развития строительной отрасли.

"Я считаю, что это абсолютно рыночный механизм, он сработал, дополнительные деньги, которые пришли в отрасль, а их пришло за счет этих мер порядка 500 млрд [рублей], я имею ввиду это программа компенсации до 6,5% ипотеки, люди очень хорошо восприняли, то есть на сегодняшний день у нас заявок полмиллиона, у нас 500 тыс. заявок, то есть это 500 тыс. семей в стране улучшают свои жилищные условия. Это просто отличная программа. И там, где в определенных регионах произошло какое-то даже небольшой всплеск цен - это ничего в этом плохого нет, это позволит стимулировать дополнительное предложение", - сказал он.