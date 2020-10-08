Галина Хованская

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Суть законопроекта, который был внесен в Госдуму в середине сентября группой сенаторов, состоит в том, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов

АГН Москва / Мобильный репортер

Законопроект о реновации жилого фонда в регионах России не может быть принят в нынешней редакции и должен быть отозван из Госдумы. С таким мнением выступила 8 октября глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

"Сейчас мы сами настояли на том, чтобы быть соисполнителями по этом законопроекту. Я считаю, что этот документ не имеет права на существование, в той редакции, в которой он внесен, он должен быть отозван", - заявила Хованская (цитата по "Интерфаксу"). Она отметила, что одной из главных проблем документа является наличие положений об изъятии жилья у собственников, даже если оно не находится в аварийном состоянии.

"Если дом не аварийный, то нет основания для изъятия. А здесь практически изъятие, в документе написано, что ты обязан заключить договор. А договор - это двухстороннее соглашение", - отметила Хованская, пообещав сделать все возможное для защиты прав собственников и нанимателей жилья.

Напомним, суть законопроекта, который был внесен в Госдуму в середине сентября группой сенаторов, состоит в том, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Также он позволяет принудительно переселять жителей домов, включенных в реновацию, "с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения".

Ранее политики и эксперты выступили с резкой критикой законопроекта. Так, президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева отмечала среди прочего, что проект закона игнорирует нормы градостроительного законодательства.

"Согласно ему, в городах должно быть территориальное планирование, градостроительное зонирование, которое регламентируется правилами землепользования и застройки. В них устанавливаются нормы - где и что можно строить, этажность здания и т. д. В новом проекте реновации говорится, что при комплексном развитии территории достаточно указать перечень того, что планируется построить, и их предельные параметры. Если решение о комплексном развитии принимается, то они автоматически вносятся в ПЗЗ и Генплан города, которые являются главным стратегическими документами развития городов", - говорила Косарева.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин заявил о концептуальной поддержке документа, отметив, что кабмин будет участвовать в работе над проектом.