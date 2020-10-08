Спрос на жилье в новостройках в России вырос на 38%

По итогам третьего квартала 2020 года спрос россиян на покупку жилья в новостройках вырос на 38% по сравнению со вторым кварталом и на 30% по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито-Недвижимость", обзор которого приводит РБК.

Заметное повышение спроса на новостройки эксперты объясняют популярностью программы льготной ипотеки под 6,5%, а также влиянием пандемии и ослаблении рубля. Нестабильная экономическая ситуация заставила многих граждан задуматься о покупке жилья, чтобы сохранить сбережения.

Лидером среди крупных городов по темпам роста спроса на новое жилье по сравнению со вторым кварталом стала Москва, где спрос вырос на 111%. Далее в этом рейтинге идут Санкт-Петербург (78%), Саратов (63%), Сочи и Калининград (по 55%). Лидерами по темпам роста спроса за год стали Томск (82%), Сочи (75%) и Челябинск (69%).

Вслед за спросом в России начали расти и цены на новое жилье. Так, за квартал стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 3% по сравнению со вторым кварталом и на 12% в годовом выражении. Сейчас квадратный метр нового жилья в России в среднем стоит 90,1 тыс. рублей.

Напомним, в начале октября в "Авито-Недвижимости" сообщили, что спрос на вторичное жилье в России в третьем квартале 2020 года вырос на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 56,8% по сравнению со вторым кварталом. самый большой всплеск спроса произошел в Москве, где за квартал спрос вырос на 101,1%, а по сравнению с третьим кварталом 2019 года - на 66,7%. Далее идут Саратов (+86,1% за квартал, +39,9% за год) и Санкт-Петербург (+83% за квартал, +48,6% в годовом выражении).

Повышенный интерес россиян к покупке жилья на вторичном рынке аналитики связывали со снижением ипотечных ставок в результате последовательного уменьшения ключевой ставки ЦБ. Также на активности покупателей сказались падение рубля и снижение ставок по банковским депозитам.

Продавцы жилья также отреагировали на рост спроса. Так, число объявлений о продаже вторичного жилья в третьем квартале выросло на 7,7%, а средняя цена квадратного метра достигла 56,5 тыс. рублей, увеличившись на 1,8% за квартал и на 6,1% в годовом выражении.