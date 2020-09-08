Apple Apple откроет в Сингапуре плавучий магазин

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Компания Apple 10 сентября откроет в Сингапуре свой первый плавучий магазин. Официальные фотографии и подробности об этом сооружении были опубликованы в блоге Apple.

Магазин расположится в бухте Марина-Бэй возле гостиницы и казино Marina Bay Sands. Он представляет собой стеклянный купол, состоящий из 114 частей, соединенных десятью вертикальными стойками. В компании подчеркнули, что это первая подобная постройка в своем роде, пишет TJ.

Apple Marina Bay Sands is the first Apple store to float directly on the water. It offers 360-degree panoramic views of Singapore's spectacular skyline. pic.twitter.com/tN1FuyVhMR— - (@coldjerky) September 8, 2020

Внутри сферы установлены создающие тень перегородки, а в верхней части сделан окулус (окно круглой формы), который пропускает солнечный свет. Как отметили в Apple, этот элемент создан по образу и подобию окулуса в римском Пантеоне. На подводном этаже магазина расположен конференц-зал.

Всего в новом магазине Apple, который станет третьим магазином компании в Сингапуре, будет работать 148 человек. В общей сложности сотрудники магазина владеют 23 языками. Из-за действующих в Сингапуре ограничений, которые были введены для борьбы с пандемией коронавируса, посетить магазин в день открытия смогут только те, кто заранее забронирует время визита на специальном сайте (на момент написания новости все места были забронированы). Также сотрудники будут следить за тем, чтобы в магазине одновременно находилось небольшое число посетителей для соблюдения социальной дистанции.