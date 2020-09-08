Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 7 сентября принял к рассмотрению предложенные депутатом Рифатом Шайхутдиновым поправки к внесенному правительством РФ законопроекту "О государственной регистрации недвижимости". Эти поправки существенно смягчают документ, который активно критиковали представители бизнеса.

Речь идет о подготовленном кабмином и прошедшем первое чтение в Госдуме законопроекте, который среди прочего запрещает предоставлять полученные из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) данные третьим лицам на платной основе. Эту норму в прошлом году предложило внести в закон Минэкономразвития. В ведомстве объясняли необходимость этой меры тем, что получение сведений из ЕГРН - госуслуга, оказание которой относится исключительно к компетенции Росреестра, тогда как в Сети есть множество сайтов, предоставляющих данные из ЕГРН. Такие ресурсы массово закупают, а потом продают данные из реестра. В Росреестре позднее объяснили необходимость нормы о сведениях ЕГРН жалобами россиян на недостоверную информацию, предоставляемую сторонними ресурсами.

Шайхутдинов сообщил "Коммерсанту", что комитет может рассмотреть его законодательную инициативу в едином пакете с поправками, которые ожидаются от правительства РФ.

Ранее московское отделение "Деловой России" обратилось к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой исключить из законопроекта пункт о запрете предоставлять полученные из ЕГРН данные третьим лицам на платной основе. В обращении отмечалось, что при расширенном толковании указанной нормы нарушителем рискует стать любой сайт, на котором публикуются объявления о продаже недвижимости, включая адрес, площадь и другие технические характеристики помещения, информацию о количестве собственников или обременениях, поскольку все эти сведения содержатся в ЕГРН. Это поставит под удар бизнес крупных онлайн-платформ, включая ЦИАН, "Авито. Недвижимость", "Яндекс. Недвижимость".

По данным источника издания, реакции на это обращение не последовало, и организация обратилась к Шайхутдинову. Он подтвердил, что работал над поправками совместно с московским отделением "Деловой России".

"Мы предлагаем уточнения, согласно которым первый запрет касается возмездной передачи только тех сведений, которые содержатся в документах, выданных и заверенных Росреестром. Второй запрет - создание и использование сайтов, с помощью которых возможно получать сведения об объектах недвижимости непосредственно из ЕГРН", - сообщил депутат.

В компаниях ЦИАН и "Авито.Недвижимость" выразили надежду на то, что внесенные поправки будут учтены во втором чтении законопроекта. При этом председатель совета директоров компании "Бест Новострой" Ирина Доброхотова отметила, что принятие документа в текущем виде заблокирует работу риэлторов, которым необходим постоянный доступ к выпискам из ЕГРН.