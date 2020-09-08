Спрос на краткосрочную аренду домов и квартир в РФ в туристических целях минувшим летом втрое превысил предложение. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Недвижимость".

"В отдельных регионах интерес россиян к посуточной аренде недвижимости обогнал количество сдаваемых объектов в 7-10 раз. Самый большой дефицит арендного жилья - в Калмыкии, а самый большой рост спроса зафиксирован в Карелии", - цитирует отчет компании "Интерфакс".

Также в исследовании говорится, что в целом по России спрос на аренду туристического жилья вырос на 17%. И если год назад спрос на этом рынке превышал предложение в два раза, то из-за эпидемии коронавируса и закрытия границ этот разрыв существенно увеличился. Этому поспособствовало и снижение предложения на 8%. При этом средняя стоимость аренды туристического жилья за год не изменилась. Например, аренда загородного дома обойдется в среднем в 3 тыс. рублей в сутки, а квартиру летом можно было арендовать за 1557 рублей в сутки. Рост цен был зафиксирован только в сегменте комнат, аренда которых подорожала на 11% и составила в среднем 667 рублей в сутки.

"По итогам лета можно судить, на каком пике популярности сейчас находится внутренний туризм. Несмотря на то, что международное авиасообщение частично возобновлено, подавляющее большинство наших соотечественников отправились в путешествие по стране. Судя по динамике интереса к краткосрочной аренде жилья, наблюдавшейся, в частности, в августе 2020 года, бархатный сезон наши соотечественники предпочтут провести в России", - отметил глава направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин, добавив, что аналитики зафиксировали рост интереса граждан к непопулярным регионам. Так, россияне стали чаще ездить в Челябинскую область, Удмуртию и Хакасию.

Напомним, в конце июня в компании ЦИАН сообщили, что спрос на краткосрочную аренду жилья в России начал восстанавливаться прежде всего в курортных регионах. Так, на четвертой неделе июня число просмотров объявлений о посуточных квартирах в Краснодарском крае на 33% превысило значение за аналогичный период прошлого года.

В отчете компании отмечалось, что на пике кризиса, вызванного пандемией коронавируса, активность пользователей была на 60-70% ниже прошлогодних значений. В Москве и Санкт-Петербурге спрос на посуточную аренду в конце июня оказался на 20% и 42% ниже, чем годом ранее. При этом спрос на посуточные квартиры в Крыму вырос на 15%, а на частные дома - на 40%. Очень активно пользователи искали объявления о сдаче домов в Московской, Ленинградской и Калининградской областях, где число запросов по сравнению с прошлым годом выросло в 3,9, 5 и 2,6 раза соответственно.