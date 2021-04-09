Поручение разобраться с ростом цен на новое жилье в российских регионах, которое президент Владимир Путин накануне дал Федеральной антимонопольной службе (ФАС), не изменит ситуацию на рынке. С таким мнением выступили эксперты, опрошенные "Интерфаксом" .

"В среднем по России цена выросла на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии - на 30%, в Орловской области - на 19,7%, в Адыгее - на 19,3%, в Амурской области - 18,6%, в Рязанской области - на 17,6%, еще Дальний Восток подскочил. Конечно, необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС", - сказал Путин 8 апреля на совещании с членами правительства.

"Полагаю, поручение президента ФАС не изменит ситуацию с ценами на рынке жилья. Антимонопольная служба уже обращала внимание на эту тенденцию в конце прошлого года, указав на удорожание строительного металла как на основную причину повышения стоимости квадратного метра. В начале этого года была проведена проверка, которая установила, что имел место картельный сговор торговых компаний, работающих на рынке металла. Однако ни к каким долгосрочным последствиям это не привело - цены продолжают повышаться", - сообщила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая, отметив, что росту цен на новое жилье поспособствовали повышенный спрос на фоне снижения ипотечных ставок, сокращение объема предложения и ослабление рубля.

Гендиректор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин так же отметил, что на рост цен влияют объективные факторы и поручение не поможет изменить ситуацию на рынке.

В свою очередь гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко допустил, что поручение Путина станет сигналом для некоторых девелоперов. "Как минимум, это послужит сигналом от президента для ряда застройщиков о том, что нельзя безосновательно поднимать стоимость жилья, особенно на тех региональных рынках, где конкурентная среда допускает риски возникновения различных сговоров между девелоперами", - считает Алексеенко.

Наконец, управляющий партнер компании "Векторстройфинанс" Андрей Колочинский заявил, что сдерживания роста цен можно добиться, не прибегая к административным методам регулирования. "Достаточно создать благоприятные экономические условия для застройщиков: снизить налоговую базу, уменьшить стоимость проектного финансирования, субсидировать строительство объектов социальной инфраструктуры. Компании начнут строить больше, и в условиях высокой конкуренции и насыщения рынка цены сами выровняются", - заявил Колочинский.

Напомним, в конце марта в сервисе "Мир квартир" сообщили, что средняя стоимость квадратного метра жилья в российских новостройках с начала 2021 года выросла примерно на 4,7% и достигла 74 тыс. рублей.

Аналитики также пришли к выводу, что сильнее всего новые квартиры подорожали в Ленинградской области (+9,5%), Брянске (+9,2%), Симферополе (+8,8%), Владимире (+8,6%) и Волгограде (+8,6%). В Москве цена квадратного метра в новостройках достигла отметки 271,9 тыс. рублей за квадратный метр (+4,4%), в Московской области - 118,2 тыс. рублей за квадратный метр (+6,1%), а в Санкт-Петербурге - 160 тыс. рублей за квадратный метр (+6,4%).