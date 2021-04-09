Старейший московский кинотеатр открылся после семилетней реставрации

АГН "Москва" / Кирилл Зыков Кинотеатр был закрыт на реставрацию в январе 2014 года. Теперь "Художественный" будет открыт для посетителей ежедневно с 9 часов утра до 3 часов ночи

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

9 апреля в Москве после длившейся семь лет реставрации открылся кинотеатр "Художественный", расположенный на Арбатской площади. В этом году старейшему кинотеатру столицы исполняется 112 лет.

Кинотеатр был закрыт на реставрацию в январе 2014 года. Теперь "Художественный" будет открыт для посетителей ежедневно с 9 часов утра до 3 часов ночи. Всего в кинотеатре четыре зала: большой зал на 474 места, два малых зала по 46 мест и камерный зал, рассчитанный на 21 зрителя. Все залы оборудованы аудиосистемой Dolby Atmos и высокоскоростными лазерными кинопроекторами. Минимальная стоимость билета на регулярные сеансы составляет 290 рублей, а каждые выходные в кинотеатре будут проходить экскурсии, посвященные истории строительства и реставрации кинотеатра, передает ТАСС.

Как напоминает РБК , сперва реконструкцией здания занималась компания "Сианстрой", принадлежащая Игорю Кочневу и Юлии Пахомовой. Предполагалось, что кинотеатр откроется к концу 2015 года, но мэрия обвинила компанию в неисполнении обязательств и отклонении от срока выполнения реставрационных работ на 4,5 месяца. В ответ компания подала в суд. В конце 2016 года кинотеатр на 20 лет передали в управление АО "Пионер" Александра Мамута. Стоимость реставрации здания тогда оценивали в 1 млрд рублей, но эксперты говорили о возможном увеличении сметы до 1,8 млрд рублей. Реставрация "Художественного" была завершена в декабре 2020 года.

В процессе реставрации зданию вернули исторический вид по фотографиям и архивным чертежам: там появились барельефы с колесницами, которые в 50-е стали жертвами "борьбы с архитектурными излишествами", а к надписям "Вход" и "Выход" добавили твердые знаки. По эскизам архитектора также восстановили исторические фонари, освещающие главный вход, пишет TJ .

Кинотеатр "Художественный" откроется после реставрации уже 9 апреля. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 3:00. Билеты на сеансы можно будет купить уже с 5 апреля на сайте кинотеатр pic.twitter.com/lXZRcIzk76 — Мослента (@moslenta) April 2, 2021

Открылся кинотеатр "Художественный"! Наконец-то! Его реставрировали долгих семь лет, но оно и к лучшему - зданию больше сотни лет pic.twitter.com/jyXfDBgggl — Мослента (@moslenta) April 9, 2021

Свежий Художественный. Могу сказать точно - стало лучше. Теперь это пространство с кофейней и читальным залом в ретро эстетике. Стеклянный купол. Три входа в здание, все двери открываются, летом можно будет зайти через кофейню. pic.twitter.com/rom9usiASo — Саша Дериванов (@derivanov) April 9, 2021

Кинотеатр "Художественный" был построен в 1909 году. Первоначальный проект кинотеатра на 400 человек был выполнен в 1909 году архитектором Николаем Благовещенским, но уже в 1912-1913 годах здание было перестроено выдающимся архитектором Федором Шехтелем в духе нового времени. Количество мест было увеличено до 900, а фасаду здания были приданы некоторые черты античной классики. Отличительной особенностью здания было то, что, в отличие от других дореволюционных московских кинотеатров, переделанных из обычных домов, он сразу строился как кинотеатр.

В 1926 году в "Художественном" состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 1930-е годы там показали первые советские звуковые и цветные фильмы.