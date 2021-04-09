Продажи новостроек в Новой Москве в первом квартале упали на треть

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

По итогам первого квартала 2021 года в Новой Москве было закрыто 7,1 тыс. сделок по продаже жилья в новостройках общей площадью 341,9 тыс. квадратных метров. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года количество сделок упало на 32,8%. Об этом сообщили в компании Est-a-Tet, уточнив, что только в марте в старых границах Москвы было заключено на 21% больше сделок на рынке первичного жилья, чем в Новой Москве.

В компании снижение объемов продаж связывают с дефицитом предложения. По словам директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Романа Родионцева, в первом квартале девелоперы вывели на рынок в Новой Москве всего 48,3 тыс. квадратных метров, почти на 75% меньше, чем в октябре-декабре 2020 года.

Как пишет "Коммерсант" , застройщики подтверждают, что запас новых проектов почти исчерпан, а подготовка документации по будущим проектам требует времени. Так, директор по развитию ГК А101 Дмитрий Цветов отметил, что в 2020 году на фоне растущего спроса из-за льготной ипотеки девелоперы постарались вывести на рынок проекты, находившиеся на последних стадиях подготовки. Еще одной причиной сокращения предложения в компании "Инград" назвали повышение столичными властями платы за смену вида разрешенного использования земель, тогда как ликвидные площадки под застройку в Новой Москве имеют сельскохозяйственное назначение. По данным "Инграда", объем предложения новостроек в первом квартале 2021 года сократился на 19% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. С марта 2020-го по март 2021 года этот показатель снизился на те же 19%, считают в А101.

Девелоперы не ожидают изменения ситуации в ближайшее время. В компаниях "Гранель", А101 и Sezar Group сообщили, что пока не планируют выводить на рынок новые проекты. Строительство нового ЖК собирается анонсировать ГК МИЦ.

Эксперты считают, что застройщики не спешат с новыми проектами в связи со стремительным ростом цен на новое жилье. "Компании не спешат выводить новые проекты в продажу, так как это может привести к формированию избыточного предложения на рынке и повлечь за собой снижение цен на квартиры", - считает аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов. В свою очередь гендиректор сервиса Dataflat.ru Александр Пыпин сообщил, что в первом квартале рынок первичного жилья Новой Москвы показал самую высокую динамику роста цен (+29%) и квадратный метр жилья в новостройках сейчас стоит 166,9 тыс. рублей. В Москве цены выросли на 22% (278,6 тыс. рублей), а в Московской области - на 28% (122 тыс. рублей).

Рост цен отразился и на выручке девелоперов. По данным Пыпина, совокупная выручка застройщиков Новой Москвы в первом квартале выросла в годовом выражении на 63% и составила 55 млрд рублей.