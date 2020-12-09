В конце ноября количество поисковых запросов апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге в экосистеме недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ) вырос более чем в два раза. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование сервиса.

В отчете говорится, что с 20 по 30 ноября число поисковых запросов комплексов подобного формата составило более 1700, что в 2,5 раза выше по отношению к периоду 10-20 ноября и чуть более чем вдвое к первым десяти дням ноября.

По мнению аналитиков, такой всплеск интереса к апартаментам связан с заявлениями замглавы Минстроя Никиты Стасишина о возможном запрете строительства апартаментов в будущем и легализацией уже построенных апартаментов.

"Инициатива по реформе статуса апартаментов отразилась на динамике спроса клиентов. Мы видим, что после сообщений о возможном запрете на их строительство в будущем число просмотров страниц с подобными предложениями выросло в 2-2,5 раза, и статистика начала декабря подтверждает этот тренд. Говорить о том, повлияло ли это на текущие продажи, пока преждевременно. При этом мы не исключаем увеличения их доли в общем объеме сделок по итогам конца года", - отметил гендиректор экосистемы Вячеслав Дусалеев.

Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

20 ноября Никита Стасишин заявил, что статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования. "Нет задачи - признать все объекты, мало-мальски адаптированные для проживания, полноценным жильем. Такой статус могут получить только те объекты, в которых, еще раз повторю, созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, а также предоставлена возможность пользоваться всеми необходимыми инфраструктурными, социальными и инженерными удобствами", - сказал Стасишин.

Позднее чиновник сообщил, что Минстрой РФ не планирует останавливать строительство начатых проектов апартаментов. "То, что строится, должно строиться дальше, вне зависимости ни от чего. Мы изначально пропишем критерии, которые позволят в последующем после ввода, если вы конечно не строите там, где строить вообще нельзя, позволят в спокойном режиме приравнять [к жилью] либо оставить [в статусе апартаментов]", - отметил он.