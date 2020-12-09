В 2020 году в Москве снесли 23 исторических здания - на два больше, чем в 2019-м и 2018 годах. Такие данные привел журналист и координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков.

"Перечень архитектурных утрат я составляю каждый год. Это важно, чтобы каждый человек мог наглядно убедиться, с какой ненавистью к наследию столицы относятся власти и некоторые застройщики. Пора подвести итоги архитектурного вандализма в 2020 году. Ниже список исторических зданий, которые Москва полностью или частично утратила в уходящем году. Всего таких случаев насчитывается 23; среди этого количества есть произведения выдающихся архитекторов: доходные дома, железнодорожные объекты, усадьбы. Некоторые здания снесены незаконно, некоторые - с согласия властей, а некоторые уничтожались спешно в период всеобщей самоизоляции. Впервые "Архнадзор" столкнулся с практикой, когда чиновники признавали дореволюционные строения самостроем и отправляли их под ковши экскаваторов", - написал Новичков на своей странице в Facebook.

Приложенный к записи список Новичков назвал неполным, отметив, что о каких-то снесенных постройках градозащитники не просто не знают, а какие-то случаи могли упустить из-за режима самоизоляции. Всего перечень насчитывает 20 пунктов (в нескольких случаях речь идет о сносе двух и более зданий в одном месте):

1. Станционная улица, 6 - жилой дом станции Владыкино. Этот дом был построен в 1905-1907 годах в составе ансамбля Московской Окружной железной дороги под руководством архитектора А.Н.Померанцева. В 2016 году столичные власти отказали зданию в статусе памятника. Оны было снесено в январе 2020 года в связи со строительством Северо-восточной хорды.

2. Ленинградское шоссе, 61 (3 строения) - Никольская-Земская лечебница XIX века в кирпичном стиле. Эти здания снесли в феврале 2020 года. Ранее их также отказались включать в список памятников, после чего на этом месте одобрили новое строительство.

3. Спартаковский переулок, 2 строение 6 - деревянный дом 1895 года постройки. Дом был снесен в феврале. До этого местные жители добивались признания дома объектом культурного наследия, но в мэрии его признали самостроем и постановили снести.

4. Новая Басманная улица, 8 - флигель усадьбы Балк-Полевых 1810-х годов постройки. Флигель был снесен в апреле из-за расширения путей Московского центрального диаметра (МЦД).

5. Остоженка, 4 - Палаты Римских-Корсаковых XVIII века. Здание было частично разрушено в марте в рамках согласованного перемещения для строительства подземной парковки. Снос был остановлен Мосгорнаследием и "Архнадзором".

6. Старая Басманная улица, 8 строение 1 - доходный дом Варенцова. Возведенный в 1880 году и перестроенный в 1903 году архитектором Н.И.Жериховым дом начали сносить в феврале в связи с расширением путей МЦД.

7. Большой Полуярославский переулок, 18 - исторические корпуса с торговыми лавками товарищества "Василий Осипович Красавин с братьями". Постройку конца XIX века на берегу Яузы снесли в мае, чтобы возвести на ее месте гостиницу.

8. Трубная улица, 33 строение 1 - доходный дом купца Шелудякова. Пустовавший долгое время дом 1888 года постройки снесли в июне. Перед этим собственник незаконно разобрал крышу и перекрытия верхнего этажа.

9. Бакунинская улица, 60 строение 4 - жилой дом 1904 года постройки. Этот дом снесли в июне, на его месте планируется строительство по программе реновации.

10. Русаковская улица, 6 строение 2 - корпус Русаковского жилмассива. Дом, построенный в 1925-1927 годах по проекту архитектора Бориса Улинича, стал одним из первых послереволюционных комплексов для рабочих. Постройку отказались признать памятником и снесли в июне для строительства по реновации.

11. Тверская Застава, 3 - Техническое училище Московско-Брестской железной дороги. Здание, построенное архитектором Струковым в 1878 году и перестроенное в 1930-е годы, не стали признавать памятником, чтобы обеспечить возможность нового строительства. В августе 2020 года начался снос тыльных частей училища, работы продолжаются до сих пор.

12. Ходынская улица, 16 строение 2 - водонапорная башня ж/д станции Москва-Смоленская-товарная. Построенную в 1882 году башню признали самостроем и снесли в сентябре, применив силу к градозащитникам, пытавшимся остановить снос.

13. Георгиевский переулок, 1 строения 2 и 3 - комплекс городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века. Постройки были разрушены в сентябре в рамках согласованного мэрией проекта нового строительства.

14. Жуков проезд, 8 строение 1 - дореволюционный промышленный холодильник с водонапорной башней. В октябре столичные власти рекордно быстро отказались признать постройку памятником, после чего здание было снесено.

15. 2-й Неопалимовский переулок, 3 - доходный дом Черникова. Дом, построенный в 1914-1915 годах, дважды отказались включать в список объектов культурного наследия. В октябре 2020 года бывший доходный дом оказался снесен до фасада, несмотря на протесты местных жителей и градозащитников.

16. Вятская улица, 37 - здание бывшей картонажной фабрики. Здание 1903 года находилось во владении греческого подданного И.С. Заграфиди. В советское время его приспособили под училище художественных ремесел, а 5 ноября 2020 года постройку снесли.

17. Скаковая улица, 22 - конюшни Ипподрома начала ХХ века. Во времена СССР в этом здании находилась пожарная часть. Постройку снесли в ноябре в связи с реализацией программы реконструкции пожарных расчетов.

18. Бумажный проезд, 19 - гараж для грузовых машин Москомтранса. Этот гараж построили в 1920-1930-х годах по проекту специализированной конторы "Мосгаражстрой". Здание снесли в ноябре.

19. Малая Семеновская улица, 6 - каменно-деревянный дом купца Федота Маркова. Здание 1901 года постройки было почти полностью разобрано в ноябре.

20. Улица Полбина, 1 - дом-коммуна Литейно-механического завода Московско-Курской железной дороги. Построенный в 1931-1933 годах дом снесли в начале декабря 2020 года в связи со строительством Юго-Восточной хорды.

"Самым вопиющим случаем 2020 года несомненно стал снос водонапорной башни XIX века на Ходынской улице. Зданию было больше 100 лет, оно пережило столько разных событий, а в 2020 году его власти признали объектом самовольного строительства и разрушили. Также из перечня утрат стоит выделить такие знаковые адреса, как Дом Черникова, за сохранение которого несколько лет боролись жители и градозащитники, а также доходный дом Варенцова 1880 года на Старой Басманной", - подытожил Новичков, отметив, что всего с 2010 года в Москве снесли свыше 210 исторических сооружений.