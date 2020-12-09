Moscow-Live / Вячеслав Акишин В Минстрое настаивают на продлении программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Программа льготной ипотеки под 6,5% должна быть продлена после 1 июля 2021 года, чтобы в России были выполнены плановые показатели по вводу жилья к 2030 году. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на конференции "Итоги года с РБК. Рынок недвижимости 2020".

"Пока программа продлена до 1 июля 2021 года, но если нам необходимо выполнить указ президента и построить в общей сложности до 2030 года порядка 1 млрд квадратных метров жилья, то, конечно, эту программу надо продлевать и работать над снижением процентной ставки в целом в стране", - приводит слова Стасишина "Интерфакс". Также чиновник напомнил о рекордном объеме выданных в этом году ипотечных кредитов.

Напомним, правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

27 октября глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. "Продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года", - отмечалось в сообщении на сайте правительства.

Вскоре после продления программы президент России Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки под 6,5%. "С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", - сказал он.

В конце ноября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. "Я как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны", - сказал Хуснуллин.

За несколько дней до этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала "своевременно" завершить продленную до июля 2021 года программу льготной ипотеки, чтобы избежать возникновения "пузырей" на рынке.

"Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья. Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения", - отметила Набиуллина.

Замминистра финансов Алексей Моисеев еще в июле отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования.