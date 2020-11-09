Кандидат на должность главы Минстроя Ирек Файзуллин выступил за введение в России строительных норм, основанных на действии законов физики и химии. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

"В вопросах СНиПов мы будем двигаться очень активно. Они сегодня и так в процессе постоянного пересмотра... Разрешить в идеале в нашей стране любые нормы. Законы физики и химии - базовые на всей планете. Мы уже 30% существующих сегодня строительных нормативов переработали и до конца года еще где-то 30% переработаем", - приводит слова Файзуллина РИА "Новости".

Чиновник добавил, что Минстрою необходимо активно двигаться в направлении совершенствования нормативной базы, которая должна базироваться на здравом смысле.

Напомним, 9 ноября президент Владимир Путин отправил главу Минстроя Владимира Якушева в отставку и назначил его своим полпредом в Уральском федеральном округе. Позднее глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Ирека Файзуллина на должность нового министра строительства и ЖКХ. Сейчас Файзуллин занимает пост первого замглавы ведомства, и его повышение должна утвердить Госдума, согласно новому закону о формировании правительства.

Ранее в России вступило в силу постановление правительства о переводе 30% обязательных требований к безопасности зданий, предусмотренных в ГОСТах и СНиПах, в разряд рекомендаций. Согласно тексту постановления, актуализированный перечень стандартов и сводов правил, применение которых обязательно для обеспечения безопасности зданий и сооружений, содержит 7 тыс. требований вместо прежних 10 тыс. Список был сокращен за счет избыточных и дублирующих друг друга правил.

"Сокращенный перечень позволит в полной мере соблюсти положения основополагающего технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного в 2009 году. В то же время действие нового документа не будет распространяться на проекты, начатые до его вступления в силу. Это избавит застройщиков и проектировщиков от необходимости проходить повторную государственную экспертизу", - отмечали в правительстве.

В конце августа вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство планирует продолжить работу по снижению административных барьеров в строительстве и упростить еще 2-3 тыс. строительных норм. "Мы отменили обязательные требования в области СНИПов и ГОСТов. На сегодня из 10 тыс. у нас 3 тыс. стали рекомендательными, а оставшиеся 7 тыс. мы практически все рассмотрели, и на 90% переработали, упростили и сделали максимально приближенными к современным требованиям. При этом работа на этом не останавливается, мы еще планируем 2-3 тыс. норм привести в соответствие", - сказал Хуснуллин.