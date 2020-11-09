Moscow-Live / Вячеслав Акишин У тещи замглавы АП нашлись две элитные квартиры в Москве стоимостью 470 млн рублей

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

84-летняя теща первого заместителя главы Администрации президента Алексея Громова, которого считают главным кремлевским куратором российских СМИ, владеет в Москве двумя элитными квартирами стоимостью 470 млн рублей. Об этом говорится в расследовании издания The Insider.

Речь идет о двух квартирах в ЖК "Лаврушинский 11" в центре Москвы. Общая площадь этих квартир составляет 395 квадратных метров, и с 2015 года ими владеет Алла Лосицкая 1936 года рождения. До 2006 года она жила в городе Губкин (Белгородская область), а затем продала квартиру в этом городе и переехала в Москву, прописавшись в квартире на улице Удальцова, где жил Алексей Громов с семьей. В 2012 году первый замглавы АП и его родственники, включая Лосицкую, переехали в Большой Тишинский переулок, в квартиру, принадлежашую управделами президента, которую Громов использует как служебное жилье.

За последние 10 лет среднегодовой доход Громова и его жены Анны составлял 8 млн рублей, однако это не помешало Лосицкой, которая не владеет никаким бизнесом, купить у бывшего миноритарного акционера и менеджера компании "Видео интернешнл" Анатолия Новикова две квартиры в центре Москвы. В публикации отмечается, что в структурах VI (так теперь называется компания "Видео интернешнл") и аффилированных компаний, продолживших деятельность после закрытия основного проекта, Новиков работал вплоть до недавнего времени, а доходы этих компаний в какой-то степени зависели от Громова как от куратора СМИ.

Написал расследование про Алексея Громова, который в администрации президента отвечает за всю цензуру и телепропагандуhttps://t.co/MEb8dt5O1c— Сергей Ежов (@ezhovs) November 9, 2020

В разговоре с The Insider Анна Громова не отрицала, что Лосицкая приходится ей матерью, но говорить о недвижимости отказалась. "Занимаетесь расследованием - занимайтесь. До свидания", - сказала она и повесила трубку. Сама Громова работает в Институте Всеобщей истории РАН и числится учредителем Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Взять комментарий у Громова журналистам также не удалось. "Мы же с вами не знакомы? Тогда звоните в приемную", - заявил замглавы АП.

У Алексея и Анны Громовых есть двое взрослых сыновей. Найти свидетельства об их солидных доходах журналисты не смогли. Так, 28-летний старший сын Громова Алексей работает на телеканале RT, о чем ранее сообщили в ФБК. Его годовой доход, по данным The Insider, составляет около 7,5 млн рублей. Громову-младшему принадлежат дорогостоящие автомобили Tesla Model S, Porsche Panamera Turbo и Audi Q5.

В 2017 году (после покупки квартир) на Алексея Громова-младшего были оформлены доли в ООО "ЛМЗ "СКАД" (занимается производством литых дисков) и в ООО "МКМ-Логистика" (занимается вывозом мусора). В капиталы этих компаний сын замглавы АП внес 51 млн рублей.

Что же касается младшего сына Громова Данилы, то он работает в ООО "Марскеос" (рекламное агентство главы RT Маргариты Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна) и информационном центре "Крымский мост". Его годовой доход The Insider оценивает в 1,5 млн рублей. В 2015 году младший сын Громова вошел в долю компании "Образец", торгующей мясом, но бизнес не приносил прибыль, и в 2019 году Данила Громов вышел из капитала компании. Летом этого года он приобрел 40% в ООО "Алькор" (занимается арендой и управлением недвижимостью). Активы этой компании составляют менее 1 млн рублей.

Отметим, что в том же ЖК в Лаврушинском переулке живут сестра экс-министра культуры Владимира Мединского Татьяна Зуйкова, семья осужденного за многомиллионные хищения бывшего заместителя главы Минкульта Григория Пирумова, экс-сенатор Анатолий Копсов и аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.