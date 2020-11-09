Министерство строительства и ЖКХ России разработало единые стандарты предоставления госуслуг, связанных со строительством индивидуальных жилых домов. О внесении соответствующего проекта постановления в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Единые стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг по направлению уведомлений, необходимых при строительстве индивидуальных жилых домов, а также по выдаче градостроительного плана земельного участка разработаны Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. <...> Единые стандарты устанавливают формы заявлений о предоставлении услуг, правила их подачи, рассмотрения и направления уполномоченными органами результата заявителю", - приводит сообщение ТАСС.

Среди прочего в проекте указано, что застройщики смогут получать уведомления и градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) в форме электронного документа через портал госуслуг или соответствующие региональные порталы. По словам статс-секретаря - замглавы Минстроя РФ Татьяны Костаревой, госуслуги по выдаче ГПЗУ для возведения индивидуальных домов являются одними из наиболее востребованных в сфере строительства.

"Унификация требований к их оказанию на территории всей страны положительно повлияет на бизнес-климат, сократит издержки при получении необходимой документации, снизит административную нагрузку на застройщиков", - считает Костарева.

Напомним, в октябре стало известно, что Минстрой готовит новые нормативные акты и правила, принятие которых позволит строить в России многоэтажные деревянные дома. В ведомстве тогда напомнили, что до недавнего времени в России действовал лишь один СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции", который не учитывал новые современные материалы и технологии деревянного домостроения. Для развития отрасли деревянного домостроения за последнее время были приняты 29 стандартов и 6 сводов правил (СП), включая два ключевых СП, принятых в 2019 году. Речь идет об СП 451.1325800.2019 "Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования" и СП 452.1325800.2019 "Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования", которые разрешили проектирование зданий с применением деревянных конструкций высотой до 28 метров, вместо ранее разрешенных зданий высотой в три этажа.

Ожидается, что первый экспериментальный многоэтажный жилой дом с применением современных технологий построит в Москве девелоперская компания "Эталон".