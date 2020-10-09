По итогам девяти месяцев 2020 года в Москве было продано или сдано в аренду 622 тыс. квадратных метров офисов. В третьем квартале этот показатель составил 149 тыс. квадратных метров, став самым низким с 2006 года. По сравнению с третьим кварталом 2019 года он сократился в 2,5 раза. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные компании JLL.

Директор департамента офисной недвижимости Colliers International Наталья Боннели назвала третий квартал текущего года худшим период для бизнес-центров за последние 3-4 года. По словам управляющего партнера S.A. Ricci Алексея Богданова, малое количество сделок в июле-сентябре связано с пандемией коронавируса - после отмены ограничений многие компании возобновили переговоры об аренде или покупке офисов, но этот процесс требует времени, и закрыть сделки до конца квартала стороны не успели.

В то же время коммерческий директор AFI Development Максим Каварьянц утверждает, что не заметил существенного снижения спроса на офисы. По его словам, в бизнес-центрах класса В (H2O, AFI на Павелецкой и Riverside) ситуация была стабильной: в третьем квартале компания смогла сдать в аренду три офисных блока. Ситуация в бизнес-центрах класса А складывается иначе: арендаторами помещений в таких БЦ, как правило, выступают крупные корпорации, которые дольше принимают решения о переезде.

"Многие компании ждут разрешения ситуации с пандемией коронавируса, чтобы вернуться к своим планам по расширению, консолидации офисов или улучшению качества арендуемых площадей", - отметил директор по офисной недвижимости PPF Real Estate Russia Никола Обайдин. При этом он признал, что сегмент офисной недвижимости под влиянием пандемии и карантина сократился, но "сейчас появились положительные тенденции".

Эксперты, опрошенные изданием также отметили, что в Москве растет количество сделок с коворкингами. Так, по данным JLL, в третьем квартале было арендовано 18 тыс. квадратных метров в коворкингах.

По мнению директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Марии Зиминой, неопределенность на офисном рынке сохранится как минимум до конца года. Руководитель группы консалтинга в сфере недвижимости PwC в России Анна Данченок полагает, что эта ситуация не нанесет серьезного урона сегменту, так как в Москве наблюдается серьезный дефицит качественных офисных площадей.