Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Столичные гостиницы могут поселить мигрантов в обмен на субсидии от мэрии

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

В случае повторного введения в Москве режима самоизоляции из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью Covid-19 столичные гостиницы могут селить оставшихся без работы трудовых мигрантов, если мэрия будет выделять им соответствующие субсидия. С инициативой разработки такой программы субсидирования 8 октября на встрече с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой выступили представители столичного отделения "Деловой России", пишет газета "Коммерсант".

"Сейчас в Москве официально находится порядка 1,5 млн трудовых мигрантов. Большая часть занята в сфере услуг и снова окажется перед угрозой потери работы в случае локдауна. Границы закрыты. Родные государства их не принимают, процедура высылки не работает", - заявил председатель комитета по гостиничному бизнесу столичного отделения "Деловой России" Дмитрий Шлопак.

По оценке Шлопака, мигранты могут занять примерно 100 тыс. номеров в московских отелях. При средней цене проживания в 25 тыс. рублей за номер в месяц объем субсидий составит 2,5 млрд рублей ежемесячно. Эти выплаты отельеры смогут направить на обслуживание кредитов и зарплаты сотрудникам.

В качестве примера инициаторы создания программы субсидирования приводят Нью-Йорк, где весной власти города и отели договорились о размещении 35 тыс. бездомных в обмен на субсидии. Это был сделано для снижения потенциальной угрозы ухудшения криминогенной обстановки, и такая же цель может быть достигнута в Москве.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич сомневается, что московские власти одобрят идею программы субсидирования. Так, весной отельеры размещали медиков, и тогда мэрия потратила на их размещение около 500 млн рублей. Также Ивашкевич отметил, что владельцы отелей высокого и среднего ценового сегмента вряд ли согласятся принять участие в такой программе и разместить мигрантов.

"Даже не все собственники качественных хостелов и других средств размещения на это пойдут, несмотря на катастрофическое падение загрузки всех средств размещения в городе", - считает он.

Напомним, ранее сообщалось, что апрель 2020 года стал самым тяжелым месяцем для гостиничной индустрии России. К такому выводу пришли аналитики из консалтинговой компании CBRE. Так, в Москве загрузка отелей в апреле упала на 70 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 8%. При этом наименьшая загрузка (около 5%) была зафиксирована в люксовом сегменте. Доходность на номер в апреле 2020 года по упала на 94% в сравнении с апрелем 2019 года.