Минстрой России Владимир Якушев (на фото - слева)и Радий Хабиров

Минстрой России

Нашумевший законопроект о реновации жилого фонда в регионах может претерпеть значительные изменения ко второму чтению в Госдуме. С таким мнением выступил глава Минстроя России Владимир Якушев, передает "Интерфакс".

"Я думаю, что законопроект претерпит значительные изменения ко второму чтению. Но сам факт, что это надо сделать, потому что мы понимаем, что в ближайшее время у нас не предвидится каких-либо дополнительных финансовых ресурсов из федерального бюджета на аварийные дома, то мы, как минимум, должны дать инструменты, которые позволят сегодня в рамках государственно-частного партнерства двигаться и уменьшать количество аварийных домов", - сказал Якушев на совещании в Уфе.

По его мнению, законопроект может дать реальные инструменты для решения вопросов комплексного развития территорий и расселения аварийного жилья. "Когда застройщик заходит на территорию, где присутствуют аварийные дома, и даже нежилые дома и какая-то другая инфраструктура, сегодня, к сожалению, закон не дает прямого ответа, а процедуры, с которыми сталкивается застройщик, очень сложные и дорогие", - пояснил Якушев.

Напомним, накануне глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что законопроект о реновации жилого фонда в регионах России не может быть принят в нынешней редакции и должен быть отозван из Госдумы. Я считаю, что этот документ не имеет права на существование, в той редакции, в которой он внесен, он должен быть отозван", - сказала Хованская, отметив, что одной из главных проблем документа является наличие положений об изъятии жилья у собственников, даже если оно не находится в аварийном состоянии.

Суть законопроекта, который был внесен в Госдуму в середине сентября группой сенаторов, состоит в том, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Также он позволяет принудительно переселять жителей домов, включенных в реновацию, "с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения".

Ранее политики и эксперты выступили с резкой критикой законопроекта. Так, президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева отмечала среди прочего, что проект закона игнорирует нормы градостроительного законодательства.

"Согласно ему, в городах должно быть территориальное планирование, градостроительное зонирование, которое регламентируется правилами землепользования и застройки. В них устанавливаются нормы - где и что можно строить, этажность здания и т. д. В новом проекте реновации говорится, что при комплексном развитии территории достаточно указать перечень того, что планируется построить, и их предельные параметры. Если решение о комплексном развитии принимается, то они автоматически вносятся в ПЗЗ и Генплан города, которые являются главным стратегическими документами развития городов", - говорила Косарева.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин заявил о концептуальной поддержке документа, отметив, что кабмин будет участвовать в работе над проектом.