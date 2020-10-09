Минстрой РФ подготовил описание мер безопасности на строительных площадках, введение которых позволит не останавливать стройки в случае второй волны эпидемии коронавируса. Об этом сообщил 8 октября четверг замглавы Минстроя Никита Стасишин на заседании комитета Европейской экономической комиссии ООН по городскому развитию, жилищной политике и землепользованию.

"Мы разработали ряд мер безопасности на строительных площадках, которые будут применены в случае второй волны. Поэтому могу сказать, если это произойдет, стройки останавливаться не будут", - приводит слова Стасишина ТАСС.

Чиновник напомнил, что ограничения, введенные на стройплощадках весной этого года, отразились на показателях ввода нового жилья. Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев рассказывал, что 53 региона в той или иной мере приостанавливали работы на строительных площадках из-за пандемии коронавируса, а в Москве и Московской области стройки останавливались полностью.

Напомним, в конце августа Стасишин заявил, что строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов строительства за первые семь месяцев 2020 года. "Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке", - говорил Стасишин. При этом он признал, что за семь месяцев 2020 года объем введенного жилья снизился на 7-8% по сравнению с 2019 годом. "По итогам года, думаю, что мы выйдем плюс-минус на показатели прошлого года", - сказал замминистра.

По итогам первого полугодия объем ввода нового жилья в России, по данным Росстата, составил 26,7 млн квадратных метров, сократившись на 11,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошло года.

Согласно июльскому прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), по итогам 2020 года в России может быть введено всего около 40 млн квадратных метров жилья, и этот показатель станет минимальным за последнее десятилетие. Одной из главных причин падения объемов ввода жилья стала пандемия коронавируса. Из-за нее застройщики вынуждены были перенести сроки сдачи многих объектов. В НРА считают, что связанные с пандемией ограничения в целом по стране приведут к переносу сроков ввода в среднем на два-три месяца.

В отчете аналитиков также отмечалось, что сильнейший удар пандемия нанесла рынку нового жилья Подмосковья. В Московской области в апреле-мае ввод жилья сократился на 31% по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Такое падение эксперты объяснили сокращением притока рабочей силы, большим объемом предложения недвижимости в пределах МКАД и снижением покупательской способности населения, особенно в сегменте среднего класса.