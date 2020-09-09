Алексей Навальный / youtube.com В ФБК рассказали о недвижимости семей президентов Татарстана и рекордной взятке в 3 млрд рублей

Алексей Навальный / youtube.com

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, обнародовал расследование, посвященное активам семей действующего президента Татарстана Рустама Минниханова и бывшего главы республики Минтимера Шаймиева. Это расследование снималось после отравления Навального, который в настоящее время находится на лечении в Германии, а в роли ведущих выступили сотрудник ФБК Георгий Албуров и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Текстовая версия объемного расследования, при подготовке которого Албуров и коллеги столкнулись с противодействием, была опубликована в блоге оппозиционера.

В основном расследование ФБК, продолжающее серию расследований, приуроченную к региональным выборам 13 сентября, посвящено собственности семьи Минниханова и любви президента Татарстана и его родственников к роскошному образу жизни. Так, в ФБК выяснили, что жена Минниханова Гульсина владеет элитным гостиничным комплексом "Лучиано" в Казани. Формально ей принадлежит доля в 51%, а 49% комплекса владеет кипрский офшор. Эту долю он купил за 2,2 млрд рублей в 2016 году, но актив почти сразу был обесценен. Потом компания вложила в "Лучиано" еще 10 млн долларов, но доля офшора осталась прежней. Этот офшор, как показали изыскания, полностью принадлежит олигарху Рубену Варданяну, который называет себя "большим фанатом Татарстана".

В ФБК утверждают, что всего Варданян заплатил Миннихановым 43,4 млн долларов, а 38,4 млн долларов из этой суммы (примерно 3 млрд рублей) были списаны или обесценены. Соратники Навального считают, что речь идет о замаскированной под покупку доли в комплексе взятке, полученной семьей президента Татарстана.

"Со стороны выглядит, как будто офшору Варданяна принадлежит 49% всего этого огромного гостиничного и спа-комплекса. То есть бизнеса, которые приносит хоть какие-то доходы. Но это не так. На ООО "Лучиано" оформлены только здания, а сами деньги зарабатывают совершенно другие юрлица, и Варданян к ним отношения не имеет. Мы специально сходили попить в кофе в гостиничный ресторан, чтобы посмотреть, кто собирает прибыль с этого комплекса. И содержимое чека нас удивило - оказалось, что деньги за оказание услуг получает не компания Миннихановой и Варданяна, а некая ООО "СЕРВИС ЦЕНТР". Та же компания указана на сайте Лучиано. Это компания Венеры Гафаровой, сестры Гульсины Миннихановой", - говорится в публикации.

Сама Гафарова, по данным ФБК, живет в основном в Швейцарии, где приглядывает за внуком, который учится в одной из самых дорогих школ мира. Ее муж Харис Гафаров с 2002 по 2015 год возглавлял пенсионный фонд Высокогорского района с 2002 по 2015 год, а в 2017 году они с женой приобрели паспорта Мальты.

В ФБК уточнили, что комплекс "Лучиано" находится в составе целого квартала, который фактически принадлежит семье Минниханова. Площадь главного здания комплекса составляет свыше более 14 тыс. квадратных метров. К нему примыкает 10-этажное здание гостиницы и конференц-зал. Рядом находятся большая крытая парковка и жилое здание, в котором родственникам Рустама Минниханова принадлежат 22 квартиры общей площадью 2178 квадратных метров.

Далее в публикации говорится, что в прошлом году жена главы Татарстана за 165 млн рублей купила у экс-мэра Казани Камиля Исхакова 12 тыс. квадратных метров земли под банным комплексом "Комбинат Здоровья". Через 3 недели после покупки актив переоценили в 560 млн рублей. Старые здания на этой территории были снесены, а сейчас там идет стройка.

Список домов и дач в собственности Минниханова и его родственников включает 1580-метровый дом в самом центре Казани, который принадлежит фирме его жены. Площадь земли под этим дома, которая задекларирована частично, составляет 6,5 тыс. квадратных метров.

"Справа еще один дом поменьше, он оформлен напрямую на жену, тут же котельная и теплица. Общую стоимость этого комплекса оценить очень сложно - ничего похожего в Казани никогда не продавалось. Тем не менее мы уверены, что стоит это все никак не меньше 1 миллиарда рублей", - считают в ФБК. При этом поместье в центре города компания Миннихановой обменяла у местного бизнесмена Равиля Зиганшина на подвальное нежилое помещение, и эту сделку в Фонде называют "взяткой действующему президенту республики от крупнейшего застройщика региона".

Миллиард стоит, кстати. Знаете как он получил этот дом? Просто главный татарстанский застройщик решил обменять дом на подвал вот в этом здании. Взял подвал и отдал Минниханову дом за миллиард. Вот ведь везение pic.twitter.com/GgEqy7yi8n— Георгий Албуров (@alburov) September 9, 2020

Также в расследовании упоминается, что рядом с этим домом расположен 575-метровый дом, записанный на племянницу жены Минниханова Лейлу Акберову. Его в ФБК оценили в 200 млн рублей. По соседству недавно была построена мечеть из белого мрамора, названная Ирек в честь погибшего сына главы Татарстана. Ее строил упомянутый бизнесмен Зиганшин, а среди ее учредителей числятся ближайшие родственники президента республики.

Помимо этого, в собственности членов семьи Минниханова есть дом в деревне Ильино в 20 километрах от Казани. Это имение в ФБК оценили в 500 млн рублей. Еще одно поместье располагается в 30 километрах от центра Казани, на берегу Волги. Раньше здесь был советский детский лагерь "Волга", но в ходе реконструкции лагеря, которую вела компания "Татнефть", сам лагерь перенесли, а на его месте возвели элитный поселок Боровое-Матюшино, который называют "казанской Рублевкой". На компанию жены Минниханова здесь записаны участок площадью 9 тыс. квадратных метров и главный дом площадью свыше 1500 квадратных метров.

"Мы нашли архитектурные планы этого дома. Роскошь поражает. В доме есть собственный кинотеатр, комплекс саун с мозаикой на стенах, каминный зал и, конечно, свой огромный бассейн", - отметили в ФБК, оценив дачу в 1 млрд рублей.

Какой ваш любимый дом Минниханова?



Мой - в Боровом Матюшино за миллиард. Ну там где раньше был детский лагерь у берега, который потом просто перенесли куда-то на дорогу ради того, чтобы построить дом президенту. А дети, фиг с ними, посмотрят на Волгу в интернете. pic.twitter.com/jbMCK1BTQb— Oleg Emelyanov (@gleoov) September 9, 2020

Рядом с поместьем находится плавучая вертолетная площадка, которую построила "Татнефть" и, по документам, подарила республике Татарстан.

Вот классный эпизод. Татнефть подарила Республике Татарстан вертолётную площадку. Но так вышло, что дорожка от площадки идёт прямо в личный дом Минниханова https://t.co/4cTuEYaxeN pic.twitter.com/EewkGO9WbO— Георгий Албуров (@alburov) September 9, 2020

Также в собственности жены Минниханова числятся 175-метровая квартира в клубном доме на Якиманке в Москве, которая сейчас стоит 120 млн рублей, и апартаменты на Красной площади за 220 млн рублей. Кроме того, в 2011 году 22-летний сын Минниханова купил за 1 млн евро две квартиры в одном доме во Франции. Сейчас они записаны на Венеру Гафарову.

Личный самолет и коллекция часов

Изучив рабочий график Минниханова, в ФБК установили, что глава Татарстана регулярно летает по рабочим и личным делам на частном самолете Falcon 8. Такой самолет стоит 3 млрд рублей, а владельцем этого джета числится "Татнефть". На нем Рустам Минниханов среди прочего летает в Дубай, где его семья владеет указанной в декларации 222-метровой квартирой стоимостью 70 млн рублей. Именно там Минниханов предпочитает встречать Новый год, и в его графике в конце декабря регулярно появляются рабочие поездки в ОАЭ.

Не знаю, как Кире удалось с серьёзным лицом про это рассказать, но схема по отмечанию Минниханычем Нового года в Эмиратах дичайше смешная, конечно. И это не самый ржачный, как по мне, момент расследования. Самый - на 33:28 https://t.co/KswTsoUZBk pic.twitter.com/qwuZqBwGoR— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) September 9, 2020

"Всего жилой недвижимости мы обнаружили у Миннихановых почти на 3,5 млрд рублей. И это только то, что было куплено самими президентом или его супругой.Сумма, безусловно, шокирующая, но проблема не только в баснословных деньгах, которые они вложили в недвижимость. Проблема в образе жизни. Мы несколько лет внимательно следим и за самим Миннихановым и за его родственниками по соцсетям и такой масштаб поражает даже нас. На частных самолетах летает не только сам Минниханов, но все, вплоть до малолетних детей на каникулы", - отметили в ФБК, отдельно упомянув, что разные дорогостоящие модели часов, которые были замечены на руке Минниханова, стоят в общей сложности 107,4 млн рублей.

Собственность семьи Минтимера Шаймиева

Во второй части расследования отмечается, что первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев также смог серьезно обогатиться за годы пребывания на посту. Так, несколько лет назад стало известно, что детям и внукам Шаймиева принадлежит по меньшей мере 25% компании ТАИФ, созданной в 1995 году для приватизации предприятий Татарстана. Состояние семьи Шаймиева недавно оценили в 2,85 млрд долларов.

Среди прочих активов младшему сыну Шаймиева Радику принадлежит 478 тыс. квадратных метров земли в упоминавшейся выше деревне Обухово. Площадь загородного дома Радика Шаймиева составляет 3 тыс. квадратных метров, а стоимость усадьбы с искусственным прудом площадью 12 тыс. квадратных метров в ФБК оценили в 2 млрд рублей.

Что касается других родственников Шаймиева, то внучка первого президента Татарстана Камиля живет в Лондоне, а принадлежащая ей квартира оценивается в 550 млн рублей. Наконец, в ФБК упомянули и еще одну дачу: в нескольких километрах от поместья Радика Шаймиева находится дача Тимура Шаймиева (еще один внук Минтимера Шаймиева и племянник Радика). Она занимает участок в 400 тыс. квадратных метров. Сейчас на этой территории ведется строительство, но известно, что площадь главного дома составит 2 тыс. квадратных метров. Весь объект в ФБК оценили в 3 млрд рублей.

В заключительной части расследования в ФБК призвали жителей Татарстана не голосовать 13 сентября за Минниханова, в очередной раз баллотирующегося на пост главы республики.