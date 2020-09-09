Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России вышла на уровень 2019 года после падения весной на фоне действия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Минстроя Владимир Якушев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Расшифровка разговора была опубликована на сайте Кремля.

"В апреле у нас собираемость платежей составила 81%. Я напомню, что в 2019 году средняя собираемость у нас составляла 96%. Все субъекты Российской Федерации - Вы дали еще отдельное поручение полномочным представителям президента в федеральных округах, - все провели серьезную работу, и в мае уже платежи составили 92,5%, в июне - 98%, в июле - 96%. То есть по факту мы вышли на те показатели, которые были до периода ограничительных мероприятий. 15 сентября мы получим данные по августу. По нашей предварительной оценке, мы не должны провалиться", - рассказал Якушев.

Напомним, в конце апреля Якушев сообщил, что из-за эпидемии собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в России заметно упала. "Мы наблюдаем сегодня, что произошло падение собираемости за жилищно-коммунальные услуги, при этом нужно отметить, что по населению собираемость упала примерно на 30% по сегодняшней статистике, что касается предприятий, в том числе и бюджетных учреждений, там падение даже больше - 45-50%", - заявил Якушев. Позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет о падении оплаты услуг за март по отношению к февралю этого года.

В середине июля глава Минстроя рассказал о росте собираемости платежей за ЖКУ. "Был очень напряженный момент, когда в период ограничительных мер упали платежи за жилищно-коммунальные услуги. Я бы даже сказал, что ситуация была близка к панике, что мы можем завалить подготовку к зиме, что платежи могут не восстановиться. Сегодня ситуация идет таким образом, что платежи восстанавливаются", - заявил Якушев на заседании общественного Совета при Минстрое.

Отметим, что в случае неоплаты услуг ЖКХ потребителями коммунальщики не имеют права до конца 2020 года взимать пени и штрафы за просрочку, а также отключать или ограничивать подачу коммунальных ресурсов неплательщикам. Кроме того, из-за пандемии власти до 1 января 2021 года отменили поверки бытовых приборов учета коммунальных ресурсов. Показания счетчиков с истекшим сроком поверки должны приниматься коммунальщиками до конца текущего года.