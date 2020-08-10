Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве превысила 1 млрд долларов

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Суммарная стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы в июле превысила 1 млрд долларов (73 млрд рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 917 млн долларов (57 млрд рублей). К такому выводу пришли в компании Savills, рассчитав средневзвешенную стоимость 1 квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах на первичном и вторичном рынке недвижимости столицы.

Как пишет РБК, в июле средняя стоимость "квадрата" в квартирах из списка Savills составила 34 тыс. долларов. За год этот показатель вырос менее ем на 2%. Самая дорога из выставленных на продажу в Москве квартир сейчас стоит свыше 80 млн долларов (более 6 млрд рублей), а самая дешевая предлагается за 1,46 млн долларов (90 млн рублей). В среднем же квартира из топ-100 стоит сейчас 10 млн долларов.

В исследовании также отмечается, что половина квартир из списка продается на первичном рынке, а другая половина - на вторичном. Лидируют по количеству дорогих квартир окрестности Остоженки (26 квартир), а далее идут Патриаршие пруды (19 квартир) и Тверской район (16 квартир). 20% лотов из топ-100 являются пентхаусами.

Напомним, в конце июля в компании Skolkovo Realty рассказали, что приобрести квартиру в Москве с видом на Кремль в настоящее время можно за 27 млн рублей. "На данный момент в столице экспонируется 32 подобных объекта. Самый бюджетный вариант продается за 26,9 миллиона рублей. При наличии такого бюджета можно стать владельцем квартиры площадью 68,9 квадратных метра", - говорилось в сообщении.

Самый дорогой лот из этого списка стоит 597 млн рублей (примерно в 22 раза больше). За такую сумму в столице продают апартаменты на Охотном ряде площадью 360 квадратных метров. При этом самая большая из доступных для покупки квартир с видом на Кремль стоит 250 млн рублей. Ее площадь составляет 1 тыс. квадратных метров.